В России

сегодня, 19:41

Курганских врачей подозревают в неверном диагнозе

203
Курганских врачей подозревают в неверном диагнозе

Ребенка с опухолью мозга медики "залечили" до комы

В Кургане четырехлетнего ребенка с опухолью мозга три месяца лечили не от той болезни, из-за чего он оказался в коме. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сообщение матери малыша, которое появилось в социальной сети «ВКонтакте»..

По словам женщины, мальчик заболел 23 июля, у него болела голова, была сонливость. В поликлинике педиатр сказал, что ребенок так реагирует на погоду. 4 августа мальчика забрали в больницу с подозрением на менингит, 3 недели он провел в инфекционном отделении. Спустя несколько дней головная боль вернулась, скорая сочла, что это последствия менингита и ребенок вновь попал в инфекционное отделение. Через неделю с нормальными анализами ребенка выписали, однако родители добились посещения невролога, который назначил МРТ на 4 сентября. 3 сентября мальчику снова стало плохо, родители добились госпитализации в медицинском учреждении Красного Креста. Их почти отпустили домой после противорвотного укола, однако медикам не понравилось дыхание и сердцебиение ребенка, и они решили сделать КТ.

Ребенка ввели в искусственную кому и сделали МРТ. Исследование показало опухоль в голове. С этого времени ребенок находился в искусственной коме. 7 октября ребенка перевели в обычную палату. Мать заявила, что 14 числа во время обхода медик, который должен был проверить состояние ребенка, даже не зашел в палату. Женщина отметила, что ребенка не направляют на операцию. «Российские медицинские центры отказывают, потому что им высылают старые выписки с плохими показателями», — уточнила Катерина.

В пресс-службе СУ СКР по Курганской области рассказали, что будет назначена судебная экспертиза, опрошены родители и изучена медицинская документация. По ее итогам будут принято процессуальное решение.
203

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Массовое отравление детей произошло в школе Нижнего Новгорода
Массовое отравление детей произошло в школе Нижнего Новгорода

сегодня, 20:13

В России
В Петербурге сожгли Jaguar бывшего хоккеиста Гимбатова
В Петербурге сожгли Jaguar бывшего хоккеиста Гимбатова

сегодня, 19:53

В России
Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением
Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением

сегодня, 19:30

В России
В Нижневартовске бойцовская собака напала на детей возле школы
В Нижневартовске бойцовская собака напала на детей возле школы

сегодня, 17:20

В России
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу

сегодня, 16:36

В России
Сезон гриппа и ОРВИ начался в России на две недели раньше
Сезон гриппа и ОРВИ начался в России на две недели раньше

сегодня, 08:19

В России