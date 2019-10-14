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Курганских врачей подозревают в неверном диагнозе
Ребенка с опухолью мозга медики "залечили" до комы
В Кургане четырехлетнего ребенка с опухолью мозга три месяца лечили не от той болезни, из-за чего он оказался в коме. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сообщение матери малыша, которое появилось в социальной сети «ВКонтакте»..
По словам женщины, мальчик заболел 23 июля, у него болела голова, была сонливость. В поликлинике педиатр сказал, что ребенок так реагирует на погоду. 4 августа мальчика забрали в больницу с подозрением на менингит, 3 недели он провел в инфекционном отделении. Спустя несколько дней головная боль вернулась, скорая сочла, что это последствия менингита и ребенок вновь попал в инфекционное отделение. Через неделю с нормальными анализами ребенка выписали, однако родители добились посещения невролога, который назначил МРТ на 4 сентября. 3 сентября мальчику снова стало плохо, родители добились госпитализации в медицинском учреждении Красного Креста. Их почти отпустили домой после противорвотного укола, однако медикам не понравилось дыхание и сердцебиение ребенка, и они решили сделать КТ.
Ребенка ввели в искусственную кому и сделали МРТ. Исследование показало опухоль в голове. С этого времени ребенок находился в искусственной коме. 7 октября ребенка перевели в обычную палату. Мать заявила, что 14 числа во время обхода медик, который должен был проверить состояние ребенка, даже не зашел в палату. Женщина отметила, что ребенка не направляют на операцию. «Российские медицинские центры отказывают, потому что им высылают старые выписки с плохими показателями», — уточнила Катерина.
В пресс-службе СУ СКР по Курганской области рассказали, что будет назначена судебная экспертиза, опрошены родители и изучена медицинская документация. По ее итогам будут принято процессуальное решение.
По словам женщины, мальчик заболел 23 июля, у него болела голова, была сонливость. В поликлинике педиатр сказал, что ребенок так реагирует на погоду. 4 августа мальчика забрали в больницу с подозрением на менингит, 3 недели он провел в инфекционном отделении. Спустя несколько дней головная боль вернулась, скорая сочла, что это последствия менингита и ребенок вновь попал в инфекционное отделение. Через неделю с нормальными анализами ребенка выписали, однако родители добились посещения невролога, который назначил МРТ на 4 сентября. 3 сентября мальчику снова стало плохо, родители добились госпитализации в медицинском учреждении Красного Креста. Их почти отпустили домой после противорвотного укола, однако медикам не понравилось дыхание и сердцебиение ребенка, и они решили сделать КТ.
Ребенка ввели в искусственную кому и сделали МРТ. Исследование показало опухоль в голове. С этого времени ребенок находился в искусственной коме. 7 октября ребенка перевели в обычную палату. Мать заявила, что 14 числа во время обхода медик, который должен был проверить состояние ребенка, даже не зашел в палату. Женщина отметила, что ребенка не направляют на операцию. «Российские медицинские центры отказывают, потому что им высылают старые выписки с плохими показателями», — уточнила Катерина.
В пресс-службе СУ СКР по Курганской области рассказали, что будет назначена судебная экспертиза, опрошены родители и изучена медицинская документация. По ее итогам будут принято процессуальное решение.