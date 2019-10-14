Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением

Женщина записала видеообращение к жителям и властям города

Елена, мать девятилетней девочки., убитой в Саратове 9 октября, поблагодарила жителей города за помощь и поддержку. Женщина опубликовала видеообращение на YouTube, сообщают "Известия".



По словам женщины, она очень благодарна тем, кто поддерживал ее семью, особенно волонтерам, участвовавшим в поисках дочери.



«Главное, какой я сделала вывод, что Саратов оказался наполнен очень добрыми, сильными и надежными людьми, на которых можно положиться в трудную минуту. Я хочу сказать отдельно и каждому спасибо, пожать руку, обнять и сказать: «Ты был важен, ты был рядом, спасибо!» - говорит Елена. Она заявила, что нужно принять меры, чтобы подобного больше не повторялось.



«Давайте сделаем подход наших детей безопасным, потому что это важно. Потому что это та вещь, которая жизненно необходима. Дети полдня проводят в школе, дети ходят через такие дебри», - заметила саратовчанка. О своей инициативе она сообщила властям, и чиновники пообещали поддержку в этом.



Напомним, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. Она вышла из дома в школу, но до школы не дошла, а ее телефон был выключен. Почти тысяча человек участвовали в поисках девочки: полиция, волонтеры, а также неравнодушные местные жители. На следующий день им удалось найти рюкзак малышки. Позже стало известно, что мужчину, подозреваемого в причастности к исчезновению девочки, задержали.



Из его показаний следует, что он совершил преступление из боязни, что девочка расскажет взрослым о том, что он поселился в заброшенном гараже. По его словам, она шла мимо, увидела мужчину и спросила, его ли это гараж. Он затащил Лизу внутрь помещения и убил. Следствие проверяет эту версию.



Подозреваемого заключили под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).