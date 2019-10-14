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В Нижневартовске бойцовская собака напала на детей возле школы

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В Нижневартовске бойцовская собака напала на детей возле школы

Собака напала на троих детей

Жительницу Нижневартовска, чей бультерьер напал на детей во дворе школы, оштрафуют за нарушение требований выгула собак. Об этом сообщили в управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что к женщине пришли коммунальщики, и пока она общалась с ними, собака убежала.

Согласно статье 20.1 местного закона «Об административных правонарушениях», нарушительнице грозит штраф до двух тысяч рублей. В МВД отметили, что дети получили несерьезные травмы — ссадины и ушибы. Если родители сочтут, что дети получили моральный или физический вред, они могут обратиться в суд.
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