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Липецкая вечЁрка: ночная погоня, травма на производстве и воришки в «Елецком»
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 14 октября.
Липчане сегодня очень активно обсуждали ночную погоню. За полночь, проезжая по площади Победы, наряд ДПС обратил внимание на конфликтующую группу мужчин у ресторана «Де Бассус» (в воскресенье ресторан работает до 24.00). Стражи правопорядка попытались предотвратить драку. Увидев полицейских, несколько человек запрыгнули в иномарку и попытались скрыться с места инцидента. Патрульные кинулись за автомобилем в погоню. Жители дома, где преследование завершилось, говорят, что слышали выстрелы и видели пострадавших. В результате погони полицейские задержали ранее судимого липчанина.
Не меньше внимания к сообщению о производственном травматизме. 19 сентября гражданин Казахстана, огнеупорщик ООО «МУ Домнастройремонт», был госпитализирован с травматической ампутацией правой стопы. В отношении юридического лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
В микрорайоне «Елецкий» неизвестные выкопали кусты миндаля и малины. Эти кустарники высадили в палисаднике у дома жители и представители управляющей компании две недели назад. Купили растения на средства жильцов дома, которые они платят за содержание жилья. Дом №3 на улице Хренникова оборудован камерами только с фасада дома, с торца – камер нет. Именно с прилагающей к дому территории с торца были украдены растения. Так, что найти воришек не удастся.
«Я боюсь за жизнь и здоровье своей семьи». В редакцию сайта GOROD48 обратилась липчанка Кристина Самойлова со своей бедой – с ее слов бывший сожитель сжег ее машину и угрожает жизни и здоровью членам ее семьи. Как рассказала Кристина, все началось около полугода назад. Именно тогда она переехала жить в Тамбов к любимому мужчине вместе с ребенком. Все шло нормально, но летом мужчина начал себя агрессивно вести и распускать руки в отношении ребенка. Ссоры привели к тому, что мать решила больше не терпеть и вернулась в сентябре в Липецк. Все это время мужчина выходил на связь. 3 октября он в очередной раз позвонил…
Не меньше внимания к сообщению о производственном травматизме. 19 сентября гражданин Казахстана, огнеупорщик ООО «МУ Домнастройремонт», был госпитализирован с травматической ампутацией правой стопы. В отношении юридического лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
В микрорайоне «Елецкий» неизвестные выкопали кусты миндаля и малины. Эти кустарники высадили в палисаднике у дома жители и представители управляющей компании две недели назад. Купили растения на средства жильцов дома, которые они платят за содержание жилья. Дом №3 на улице Хренникова оборудован камерами только с фасада дома, с торца – камер нет. Именно с прилагающей к дому территории с торца были украдены растения. Так, что найти воришек не удастся.
«Я боюсь за жизнь и здоровье своей семьи». В редакцию сайта GOROD48 обратилась липчанка Кристина Самойлова со своей бедой – с ее слов бывший сожитель сжег ее машину и угрожает жизни и здоровью членам ее семьи. Как рассказала Кристина, все началось около полугода назад. Именно тогда она переехала жить в Тамбов к любимому мужчине вместе с ребенком. Все шло нормально, но летом мужчина начал себя агрессивно вести и распускать руки в отношении ребенка. Ссоры привели к тому, что мать решила больше не терпеть и вернулась в сентябре в Липецк. Все это время мужчина выходил на связь. 3 октября он в очередной раз позвонил…
527
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