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Птицефабрика в Липецком районе подвергнута крупному штрафу

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#прокуратура
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Птицефабрика в Липецком районе подвергнута крупному штрафу

Птичник загрязнял почву сточными водами

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт невозмещения экологического вреда, причиненного плодородным почвам.

Установлено, что в мае 2019 года Управление Росприроднадзора по Липецкой области провело плановую выездную проверку в отношении ООО «Липецкптица» (Липецкий район, д. Новая Деревня, ПТФ «Красный Колос», место осуществления деятельности: Грязинский район, ст. Казинка, ПТФ «Россия»).

В ходе проверки был выявлен факт сброса сточных вод с очистных сооружений на почву за территорией птицефермы «Россия» (ПТФ «Россия»), что привело к загрязнению прилегающего земельного участка площадью 82  кв.м.

По факту порчи земель контролирующий орган оштрафовал ООО «Липецкптица» в размере 40 тыс. рублей.

Однако экологический вред в размере 246 тыс. руб. правонарушителем не возмещен до настоящего времени.

В этой связи Липецкий межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском к ООО «Липецкптица» о взыскании 246 тыс. руб.

Рассмотрение гражданского дела находится на контроле прокуратуры, сообщает прокуратура Липецкой области.

 

2 961
#прокуратура
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Комментарии (2)

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