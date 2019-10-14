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В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу
Серебряный призер Олимпийских игр боксер Софья Очигава подверглась нападению в Московской области, сообщает KP.RU.
В Российской Федерации бокса разбираются в инциденте с избиением чемпионки мира по боксу в Подмосковье. 32-летняя Софья Очигава возвращалась домой поздно ночью 1 октября. В подъезде дома на нее набросился сосед. Угрожая ножом, он нанес ей телесные повреждения.
На почве чего возник конфликт, пока устанавливается. Травмы были классифицированы как лёгкий вред здоровью. Нападавший угрожал Очигаве предметом, похожим на нож.
Полиция уже возбудила уголовное дело, с нападавшего взята подписка о невыезде.
В Российской Федерации бокса разбираются в инциденте с избиением чемпионки мира по боксу в Подмосковье. 32-летняя Софья Очигава возвращалась домой поздно ночью 1 октября. В подъезде дома на нее набросился сосед. Угрожая ножом, он нанес ей телесные повреждения.
На почве чего возник конфликт, пока устанавливается. Травмы были классифицированы как лёгкий вред здоровью. Нападавший угрожал Очигаве предметом, похожим на нож.
Полиция уже возбудила уголовное дело, с нападавшего взята подписка о невыезде.
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11.10.2019 15:41В России