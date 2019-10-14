Общество

сегодня, 16:39

Реальные пенсии в Липецкой области выросли всего на 0,5%

11 539
#пенсии
1
Реальные пенсии в Липецкой области выросли всего на 0,5%

Реальный размер назначенных пенсий в Липецкой области на начало нынешнего года вырос на 0,5% (без учета единовременной выплаты, которую пенсионеры получили в 2017 году). В целом по России реальный размер среднемесячной пенсии увеличился на 0,4%, сообщает Росстат в исследовании о назначенных пенсиях на последние семь лет. 

Средний размер назначенной пенсии на начало января составил в Липецкой области 13 425,5 рублей — в номинальном выражении он увеличился за год на 721 рубль, а с 2013 года — в 1,56 раза, с 8 583 рублей. 

Между тем, реальный размер пенсий падал в Липецкой области в 2015 году (-3,1%) и в 2017 году (без учета единовременной выплаты) — на 1,4%. В эти же годы падение реального размера пенсий отмечалось и в целом по стране. При том, если в 2015 году рост реальных пенсий еще был в нескольких регионах (Ингушетия, Тюменская область с округами, Тыва, Камчатский край, Магаданская область, Чукотка), то в 2017 году он упал повсеместно (без учета выплаты).

Самый заметный рост реального размера пенсий на начало нынешнего года был в Ингушетии (+5,9%), в ряде территорий они упали — максимальное падение составило в Севастополе — на 2,1%, сообщает Росстат. 

11 539
#пенсии
1

Комментарии (11)

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нквд

14 минут назад
Что вы знаете о среднем размере . один ест мясо . а другой одну капусту .а в среднем все едят голубцы .так и со средней пенсией .простой работяга получает 12-15 тысяч .а простой чиновник 45 тысяч .вот вам и торжество нации
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Кто тебе не дает

26 минут назад
Гость, Откладывать на пенсию из своей зарплаты!, Ведь зарплата у тебя беспрецендентно выросла !.
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Ну вот, теперь заживём !.

27 минут назад
Всё ,как обещал Путин, Мощнейший экономический рывок .
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Bikko

48 минут назад
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Пенсионер

49 минут назад
Пенсия это коммуналка, лекарства и несколько дешевых продуктов.
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Гость

59 минут назад
Из чего будут расти пенсии , если у нас половина России не работает. По поводу Китая , там государство пенсию не платит, а рабочий из своей зарплаты откладывает на свою пенсию и в старости живет на эти деньги.
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А ЧТО............... КИТАЙ!?

сегодня, 16:59
Средняя зарплата в Китае в 2019 году составляет 995,5 долларов в месяц, что на 5% выше, чем год назад. Но поскольку в Китае относительно низкие цены на жильё, продукты, товары массового потребления и транспорт, эти деньги позволяют жителям Поднебесной жить, ни в чём не нуждаясь. В 2018 году по уровню среднего дохода Китай опередил такие страны как Греция, Польша. В наиболее крупных городах Китая - Шанхай и Пекин средняя зп составила около 1500 долларов в месяц, тогда как в отдаленных провинциальных городах - 800-900 долларов в месяц........ Полная статья здесь....https://mychinaexpert.ru/srednyaya-zarplata-v-kitae/
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Ребёнок

сегодня, 16:56
за счёт эмигрантов она выросла ,которые приняли гражданство
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Vittya6221

сегодня, 16:51
А мне всё равно как-то. Я не доживу до своей пенсии, а жить-то мне ого-го как много ещё - лет 50!
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сегодня, 16:46
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