Реальные пенсии в Липецкой области выросли всего на 0,5%

Реальный размер назначенных пенсий в Липецкой области на начало нынешнего года вырос на 0,5% (без учета единовременной выплаты, которую пенсионеры получили в 2017 году). В целом по России реальный размер среднемесячной пенсии увеличился на 0,4%, сообщает Росстат в исследовании о назначенных пенсиях на последние семь лет.

Средний размер назначенной пенсии на начало января составил в Липецкой области 13 425,5 рублей — в номинальном выражении он увеличился за год на 721 рубль, а с 2013 года — в 1,56 раза, с 8 583 рублей.



Между тем, реальный размер пенсий падал в Липецкой области в 2015 году (-3,1%) и в 2017 году (без учета единовременной выплаты) — на 1,4%. В эти же годы падение реального размера пенсий отмечалось и в целом по стране. При том, если в 2015 году рост реальных пенсий еще был в нескольких регионах (Ингушетия, Тюменская область с округами, Тыва, Камчатский край, Магаданская область, Чукотка), то в 2017 году он упал повсеместно (без учета выплаты).



Самый заметный рост реального размера пенсий на начало нынешнего года был в Ингушетии (+5,9%), в ряде территорий они упали — максимальное падение составило в Севастополе — на 2,1%, сообщает Росстат.



