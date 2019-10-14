Общество

сегодня, 16:35

«Я боюсь за жизнь и здоровье своей семьи»

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#поджог #угрозы
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«Я боюсь за жизнь и здоровье своей семьи»

Липчанка получает постоянные угрозы и кто-то сжег ее машину.

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В редакцию сайта GOROD48 обратилась липчанка Кристина Самойлова со своей бедой – с ее слов бывший сожитель сжег ее машину и угрожает жизни и здоровью членам ее семьи.

Как рассказала Кристина, все началось около полугода назад. Именно тогда она переехала жить в Тамбов к любимому мужчине вместе с ребенком. Все шло нормально, но летом мужчина начал себя агрессивно вести и распускать руки в отношении ребенка. Ссоры привели к тому, что мать решила больше не терпеть и вернулась в сентябре в Липецк.

Все это время мужчина выходил на связь. 3 октября он в очередной раз позвонил, но Кристина заявила, что пора каждому начать жить своей жизнью. Но на этом история их отношений не закончилась, а начала принимать криминальный оборот.

4 октября в 3.38 под окнами дома Кристины загорается ее белая «Шкода». По записям камер видеонаблюдения удалось увидеть, как во двор дома на проезде Строителей заезжает машина, из нее кто-то выходит и становится рядом с белой иномаркой. Спустя время возникает вспышка, после чего человек убегает к своей машине и уезжает.

- Когда посмотрела видео, сразу поняла – это он, - рассказывает Кристина Самойлова. – Я узнала его по походке. Когда живешь с человеком длительное время, это легко определить. Обратилась с заявлением в отдел полиции №3. Там ответили, что дело может развалиться. Нужна экспертиза, которую МЧС будет делать месяц.

Такое положение вещей насторожило Кристину. Она написала губернатору, тот рекомендовал обратиться в прокуратуру, чтобы взять дело на контроль.

На второй день после поджога на телефон липчанки начали приходить издевательские сообщения. Но Кристина не стала отвечать на эти колкости. А 10 октября на телефон пришли угрозы с площадной руганью вульгарной лексикой. Абонент грозил превратить жизнь Кристины и ребенка в кошмар, а саму женщину в «овощ». А сообщение «мне кажется я способен убить» серьезно испугал женщину.


- Я больше не хочу иметь с ним ничего общего, а он настаивает на моем возвращении, - рассказывает Кристина Самойлова. – Он говорит, что его признают невменяемым если даже что-то сделает мне, поэтому не понесет никакого наказания. После этих сообщений я вновь обратилась в прокуратуру, так как всерьез боюсь за жизнь ребенка. Потом меня пригласили в уголовный розыск в ГУВД. Там я опять написала заявление. Мне предложили вывести его на встречу, но я боюсь. Ведь облить кислотой – дело секундное. Я даже из дома боюсь выходить, вдруг он остается в Липецке.

Мы позвонили по номеру из грозных сообщений, но номер был отключен. Также редакция сайта GOROD48 обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД России по Липецкой области. В ведомстве ответили, что по факту поджога и угроз сотрудниками ОП№3 проводится доследственная проверка. На данный момент процессуальные сроки ещё не истекли. Назначены экспертизы. По итогам изучения материалов будет дана правовая оценка.

24 2501
#поджог #угрозы
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Комментарии (24)

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Липчанка.

1 минуту назад
Алка с Зажигалки, по себе судишь? А кто тебе сказал, что все такие, как ты?
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Личи

8 минут назад
А чем ты думала, когда ломанулась жить к нему? или он был белый и пушистый? да такого сразу видно или не тем местом думала?
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Фрэнк Гудвин

16 минут назад
!#, не суди обо всех по одному. Я, например, свою бывшую * ни видеть, ни слышать, ни уж тем более убивать-не желаю.
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Аслан

21 минуту назад
Это не мужик с бабой и ее ребенком воевать
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Из проверенных источников

22 минуты назад
Полиция будет заниматься только после того, как убьют. А угрозы передадут участковому, он проведет беседу.
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44

39 минут назад
разумеется, а зачем бить то девушку ? Ему Самому не стремно с женщиной воевать. И угрожать ей. Ребёнка трогать. И если сожительствовала с ним, то что... можно кулаки чесать об неё.
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аня

42 минуты назад
Ну хоть этой хватило мозгов и характера свалить и обратиться в полицию. Некоторые терпят, пока их не прибьют.
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Давно заметил

48 минут назад
бабы сами себе выбирают таких мужиков, с нормальными не связываются. Здесь по одной переписки понятно, что человек не образован ("спасобен" "каго") и неадекватен. Не поверю, что раньше он без ошибок писал и в другом стиле.
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Bikko

50 минут назад
Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- https://url.uz/sexblog
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Полицаям некогда

55 минут назад
они Навальновцев гоняют .
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