сегодня, 16:35
«Я боюсь за жизнь и здоровье своей семьи»
Липчанка получает постоянные угрозы и кто-то сжег ее машину.
В редакцию сайта GOROD48 обратилась липчанка Кристина Самойлова со своей бедой – с ее слов бывший сожитель сжег ее машину и угрожает жизни и здоровью членам ее семьи.
Как рассказала Кристина, все началось около полугода назад. Именно тогда она переехала жить в Тамбов к любимому мужчине вместе с ребенком. Все шло нормально, но летом мужчина начал себя агрессивно вести и распускать руки в отношении ребенка. Ссоры привели к тому, что мать решила больше не терпеть и вернулась в сентябре в Липецк.
Все это время мужчина выходил на связь. 3 октября он в очередной раз позвонил, но Кристина заявила, что пора каждому начать жить своей жизнью. Но на этом история их отношений не закончилась, а начала принимать криминальный оборот.
4 октября в 3.38 под окнами дома Кристины загорается ее белая «Шкода». По записям камер видеонаблюдения удалось увидеть, как во двор дома на проезде Строителей заезжает машина, из нее кто-то выходит и становится рядом с белой иномаркой. Спустя время возникает вспышка, после чего человек убегает к своей машине и уезжает.
- Когда посмотрела видео, сразу поняла – это он, - рассказывает Кристина Самойлова. – Я узнала его по походке. Когда живешь с человеком длительное время, это легко определить. Обратилась с заявлением в отдел полиции №3. Там ответили, что дело может развалиться. Нужна экспертиза, которую МЧС будет делать месяц.
Такое положение вещей насторожило Кристину. Она написала губернатору, тот рекомендовал обратиться в прокуратуру, чтобы взять дело на контроль.
На второй день после поджога на телефон липчанки начали приходить издевательские сообщения. Но Кристина не стала отвечать на эти колкости. А 10 октября на телефон пришли угрозы с площадной руганью вульгарной лексикой. Абонент грозил превратить жизнь Кристины и ребенка в кошмар, а саму женщину в «овощ». А сообщение «мне кажется я способен убить» серьезно испугал женщину.
- Я больше не хочу иметь с ним ничего общего, а он настаивает на моем возвращении, - рассказывает Кристина Самойлова. – Он говорит, что его признают невменяемым если даже что-то сделает мне, поэтому не понесет никакого наказания. После этих сообщений я вновь обратилась в прокуратуру, так как всерьез боюсь за жизнь ребенка. Потом меня пригласили в уголовный розыск в ГУВД. Там я опять написала заявление. Мне предложили вывести его на встречу, но я боюсь. Ведь облить кислотой – дело секундное. Я даже из дома боюсь выходить, вдруг он остается в Липецке.
Мы позвонили по номеру из грозных сообщений, но номер был отключен. Также редакция сайта GOROD48 обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД России по Липецкой области. В ведомстве ответили, что по факту поджога и угроз сотрудниками ОП№3 проводится доследственная проверка. На данный момент процессуальные сроки ещё не истекли. Назначены экспертизы. По итогам изучения материалов будет дана правовая оценка.
Липчанка.
Личи
Фрэнк Гудвин
Аслан
Из проверенных источников
44
аня
Давно заметил
Bikko
Полицаям некогда