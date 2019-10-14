«Я боюсь за жизнь и здоровье своей семьи»

Липчанка получает постоянные угрозы и кто-то сжег ее машину.

В редакцию сайта GOROD48 обратилась липчанка Кристина Самойлова со своей бедой – с ее слов бывший сожитель сжег ее машину и угрожает жизни и здоровью членам ее семьи.

Как рассказала Кристина, все началось около полугода назад. Именно тогда она переехала жить в Тамбов к любимому мужчине вместе с ребенком. Все шло нормально, но летом мужчина начал себя агрессивно вести и распускать руки в отношении ребенка. Ссоры привели к тому, что мать решила больше не терпеть и вернулась в сентябре в Липецк.

Все это время мужчина выходил на связь. 3 октября он в очередной раз позвонил, но Кристина заявила, что пора каждому начать жить своей жизнью. Но на этом история их отношений не закончилась, а начала принимать криминальный оборот.

4 октября в 3.38 под окнами дома Кристины загорается ее белая «Шкода». По записям камер видеонаблюдения удалось увидеть, как во двор дома на проезде Строителей заезжает машина, из нее кто-то выходит и становится рядом с белой иномаркой. Спустя время возникает вспышка, после чего человек убегает к своей машине и уезжает.

- Когда посмотрела видео, сразу поняла – это он, - рассказывает Кристина Самойлова. – Я узнала его по походке. Когда живешь с человеком длительное время, это легко определить. Обратилась с заявлением в отдел полиции №3. Там ответили, что дело может развалиться. Нужна экспертиза, которую МЧС будет делать месяц.

Такое положение вещей насторожило Кристину. Она написала губернатору, тот рекомендовал обратиться в прокуратуру, чтобы взять дело на контроль.

На второй день после поджога на телефон липчанки начали приходить издевательские сообщения. Но Кристина не стала отвечать на эти колкости. А 10 октября на телефон пришли угрозы с площадной руганью вульгарной лексикой. Абонент грозил превратить жизнь Кристины и ребенка в кошмар, а саму женщину в «овощ». А сообщение «мне кажется я способен убить» серьезно испугал женщину.





- Я больше не хочу иметь с ним ничего общего, а он настаивает на моем возвращении, - рассказывает Кристина Самойлова. – Он говорит, что его признают невменяемым если даже что-то сделает мне, поэтому не понесет никакого наказания. После этих сообщений я вновь обратилась в прокуратуру, так как всерьез боюсь за жизнь ребенка. Потом меня пригласили в уголовный розыск в ГУВД. Там я опять написала заявление. Мне предложили вывести его на встречу, но я боюсь. Ведь облить кислотой – дело секундное. Я даже из дома боюсь выходить, вдруг он остается в Липецке.

Мы позвонили по номеру из грозных сообщений, но номер был отключен. Также редакция сайта GOROD48 обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД России по Липецкой области. В ведомстве ответили, что по факту поджога и угроз сотрудниками ОП№3 проводится доследственная проверка. На данный момент процессуальные сроки ещё не истекли. Назначены экспертизы. По итогам изучения материалов будет дана правовая оценка.