Подгоренские страдания: тьма, лед, мусор, собаки…

Как в черте города живут хуже, чем в глухих деревнях.

В незавидную ситуацию попали жители нескольких улиц в районе села Подгорное Липецкого района. Они уже долгое время остаются заложниками классического сценария из советского фильма «Королева бензоколонки», когда два начальника Борщ и Лопата спихивали с себя ответственность за строительство моста. В нашей истории страдают люди не из-за путепровода.





Въезд на улицу Крайнюю.

Начнем с улицы Крайней. Чтобы туда попасть с улицы Подгоренской, надо преодолеть небольшой пригорок, что мы и сделали. В ожидании местных жителей, которые обратились в редакцию со своими проблемами, мы осмотрели этот участок: на пригорке лежит свежий асфальт, но со стороны и не поймешь, чем этот участок дороги может не устраивать людей по сравнению с общим состоянием покрытия вокруг? Но, как оказалось, липчане решили идти по принципу «готовь сани летом».

К нам подошел Андрей Кулаков и рассказал, что зимой этот пригорок превращается в ледяную горку. Дело в том, что улица Подгоренская относится к Липецкому района, а Крайная – к самому городу. Но если проходящую через все село дорогу посыпают песко-соляной смесью, то здесь, по словам местных жителей, технику не видят. Вот и получается, что с одной стороны машины шлифую лед, чтобы подняться, а с другой – скользят как на санках рискуя угодить под проходящие автомобили. А ведь всего-то метров десять в обе стороны посыпать надо.

- Как начинается гололед, здесь постоянно бьются, - рассказывает Андрей Кулаков. – Особенно на выезде. Видите остановку (показывает на старый глухой павильон у проезжей части – прим. GOROD48)? Она закрывает обзор справа на выезде с района, поэтому приходится становиться чуть ли не на сам перекресток. Это тоже усугубляет ситуацию, так как возникает препятствие для тех, кто едет в сторону Телецентра. Ни говоря уже об отсутствии дорожных знаков. Сложно и пешеходам. Они тоже скользят в сторону остановки. А если учесть, что на этом перекрестке, да и как в целом по Подгорному, нет уличного освещения, то водители их не всегда замечают. А ведь с этой остановки дети едут в школу.





Поход по дороге в гололед становится опасным аттракционом для пенсионеров.

Пока стягивались люди, своим негодованием поделилась Ада Горнова. Она назвала те же беды, и рассказала про новую остановку, которая, по ее словам, не спасает от дождя и продувается всеми ветрами.

- А, если ее хотя бы поменять местами со старой, было бы уже лучше, - говорит Андрей Кулаков. – И у людей было бы нормальное укрытие за закрытыми стенами, и из-за сетчатой стенки хоть как-то просматривался обзор справа.





Предвыборный асфальт на бугре.

Липчане предлагали срезать этот бугор. Ведь он всего лишь остаток от старой железной дороги, которую давно убрали. Так поступили на соседних улицах. Тогда бы можно было хотя бы убрать риск скатывания, если муниципальные власти не хотят посыпать это место песком в гололед. И тротуар заодно могли бы предусмотреть. Ведь сегодня всем приходится идти к автобусу по проезжей части. Но, как было сказано в ответах от властей – денег нет.

А как же новый асфальт? На него же деньги нашлись.

- Перед выборами положили, чуть ли не в сентябре, - с улыбкой ответили липчане. – Как называется наша улица Крайней, так и относятся к нашим проблемам.

Со слов местных жителей, не могли власти районные и городские понять, кому лампочку вкрутить на оживленном перекрестке – городским или районным? Плафон на столбе есть, провода есть, а решить даже такую маленькую проблему никто не в состоянии. В марте текущего года Андрей Кулаков направлял множество запросов в департаменты мэрии.

Так за подписью бывшего председателя дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Алексея Бахтина пришел ответ, что за состоянием дороги будет усилен контроль. Бывший председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин сообщил, что вопрос с освещением на улице Крайней необходимо решать в рамках нового строительства сетей с разработкой проектно-сметной документацией и последующих работ. В 2019-2021 года в бюджете денег на это не предусмотрено.





Люди просят, чтобы хотя бы старый фонарь заработал.

То, что улица Крайняя находится в ведомстве мэрии Липецка, подтвердил ответ из областного управления дорог и транспорта региона. А снести бугор можно только в рамках капитального ремонта дороги, о чем сообщил Николай Воронин. Вот только сделано это будет в лучшем случае в следующем году.

Кстати, освещение и тротуары в Подгорном – это общая беда. Люди вынуждены ходить в слякотную погоду по проезжей части, а она из-за качества дорожного покрытия местами очень узкая.

- А ходить приходится много, так как единственный автобус №37 не всегда получается дождаться, - негодуют жители. А скоро садоводческий сезон закроется, и маршрут следования вовсе сократится.

Но, если с Крайней хоть как-то зимой уехать можно, а вот с улицы Телецентр уже нет.

- В 1995 году у меня умер папа, в 2006 году нашу улицу передали из Липецкого района в Липецк, переименовали из Телецентровской в Телецентр, - рассказала Анна Матвеева. – Но квитанции за вывоз мусора присылают по старому адресу на имя покойного отца. И такая ситуация у многих на наших улицах. Когда ходили разбираться, то нам заявили, что ничего в этом страшного нет. Но за что платить? Баков мусорных нет. Ближайшие относятся к садоводству, но их с осени по весну не вывозят.





Некоторые просто не платят по таким квитанциям.

Медвежий угол у местных на слуху и потому, что здесь произошла несколько лет назад попытка изнасилования девочки. Ребенок шел из школы, когда ее схватили и потащили в остановочный павильон. Только проезжающая мимо машина спугнула злоумышленника. Сейчас на улице Телецентр и обжитых дачах круглогодично живут около 20 школьников, не считая студентов. Им зимой приходится преодолевать километр по нечищеной дороге до ближайшей остановки.

- А почему школьный автобус сюда не заходит, - возник у нас вопрос.

- Мы уже спрашивали наши власти, - отметил Андрей Кулаков. – Нам объяснили, что из-за здания Подгоренская, 18 дорога стала слишком узкой – меньше положенных шести метров. С одной стороны забор, с другой обрыв. Поэтому дорога не соответствует требованиям безопасности. И ни при каких условиях автобус здесь не пустят.





Узкий проезд как камень преткновения.

А так как автобусов нет, садоводы ушли на покой до нового сезона, то дорога здесь практически не расчищается.

- Сюда даже «скорая помощь» не всегда едет. Медики спрашивают, почистили ли дорогу, - жалуется Анна Матвеева. – Умер брат. Спасибо мужикам нашим, почистили дорогу, смогли хоть гроб пронести. И жаловаться уже сил нет. Все друг на друга ответственность перекладывают, и ничего не делается. Даже вода у нас запитана от телецентра. Техническая. Хоть на этом спасибо.

Про проблему «Борща и Лопаты» рассказали в АО «ЭкоПром-Липецк». Естественно нас заинтересовала ситуация, почему за вывоз ТКО должны платить мертвецы, поэтому мы обратились за комментарием.

Там ответили, что работа с клиентами осуществляется по договор оферты. Данные, с которыми работает компания, могли быть предоставлены уже устаревшими. В то же время законодательство обязывает граждан самостоятельно оповещать об изменении числа прописанных жителей для оформления правильных платежных документов. Поэтому в «ЭкоПроме» рекомендовали обратиться в офис с пакетом документов, которые указаны в платежной квитанции, и проблема будет решена.





Садоводческий контейнер уже сейчас переполнен.

Но вот проблема с вывозом мусора опять-таки упирается в проблему взаимодействия городской и районной властей. Первые обращения по улице Телецентр в АО «ЭкоПром-Липецк» поступили в июле. Так как в этом направлении работает машина с боковой загрузкой, тарный способ сбора мусора здесь неосуществим. В то же время в компании готовы за свои средства поставить контейнер. Но для этого необходимо, чтобы муниципалитет выделил и определил место под контейнерную площадку. Но эта проблема также как и другие остается нерешенной.

И при всех этих бедах остается нерешенной проблемой - стаи собак. Так как в этом месте располагается садоводческие домики, то в дачный сезон здесь прикармливают собак. Масла в огонь подливает местный ресторан, сотрудники которого тоже подкармливают псов. Поэтому в осенне-зимний период ходить по проезжей части становится все страшнее, а весной подавно. Либо под машину попадешь, либо собаки покусают.



