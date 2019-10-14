Фонд капитального ремонта инициировал проверку из-за видео с «каскадерами»

Подрядчика ждет штраф.

В минувшие выходные в социальных сетях появилось видео работ по демонтажу кровли на доме №94 по проспекту Победы. В объектив случайных свидетелей попало то, как работают специалисты подрядной организации. Сейчас это видео изучают в Фонде капитального ремонта.



- Подрядчика, однозначно, ждет штраф за нарушение техники безопасности, так как на высоте работали люди без страховочных поясов, - уточнили в ФКР по Липецкой области. - Кроме того, нам предстоит выяснить, как проходил демонтаж старого покрытия. Если рабочие бросили его вниз на территорию возле дома, без ограждения зоны сигнальными лентами и контроля за прохожими, то это будет еще одним нарушением, за которое понесет ответственность подрядчик.



В ФКР по Липецкой области отметили, что при выездах на ремонтируемые дома инженеры-кураторы и специалисты строительного контроля всегда обращают внимание на то, насколько тщательно подрядчики соблюдают технику безопасности. Если при работах выявлены нарушения, то компаниям выдаются предписания об устранении нарушений и выписываются штрафы.

