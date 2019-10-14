Первый Липецкий марафон: рекорд губернатора, приглашенные «звезды», скорость и здоровье

Наш репортаж с главного спортивного события года

В мировом марафоне одно важное событие на прошлой неделе сменяло другое. В субботу, 12 октября кениец Элиуд Кипчоге стал первым жителем Земли, который пробежал классическую марафонскую дистанцию (42 км 195 м) быстрее, чем за два часа. Результат уникума – 1:59:40,2.А в воскресение российские любители бега собрались в нашем городе, чтобы принять участие в первом «Липецком марафоне».Таких спортивных праздников в Липецке не было никогда. В мае «в тестовом режиме» прошел первый липецкий полумарафон. Опыт был признан удачным, и в итоге было принято решение организовать забеги «по максимуму».Впрочем, 42 км решится пробежать не всякий. Поэтому выбор дистанций в Липецке был предложен на любой вкус: от 300 метров для самых маленьких и так далее. В программе значился и полумарафон (21 км) и «классика» (42 км).Главные идейные вдохновители первого Липецкого марафона губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина выбрали дистанцию 10 км. Но перед тем как ее пробежать, они со сцены, специально установленной на площади Ленина-Соборной перед зданием областной администрации, приветствовали всех участников спортивного праздника и пожелали выносливости всем, кто рискнул в этот прекрасный осенний солнечный день (погода – вау!) отправится на дистанцию.Сначала, конечно, была разминка, озвучивал которую популярнейший российский телекомментатор Дмитрий Губерниев, буквально несколько дней назад получивший главную телевизионную премию страны – «Тэффи». Под его шутки и комментарии на сцене показывали, как поработать «над всеми группами мышц» «серебряный» призер Олимпийских Игр многократный чемпион мира по биатлону Иван Черезов, экс-нападающий немецкого футбольного клуба «Шальке» (однажды решил судьбу чемпионата Германии и отнюдь не в пользу «Баварии»), напарник Гуса Хиддинка в «бронзовой» сборной России на Евро-2008 Александр Бородюк. А также известный спортивный комментатор Александр Бедарев и многие другие.Впрочем, разминка – важно, а старт – все! Когда сотни участников устремились в путь, это выглядело мощно.На протяжении дистанции были установлены табло, показывающие время – так что каждый мог контролировать себя.Марафон – это не всегда борьба за первое место. Это в первую очередь преодоление самих себя. Например, вы поставили перед собой задачу «выбежать» из 2-х с половиной часов и выполнили ее. Тогда вы тоже победитель!Например, губернатор Игорь Артамонов преодолел 10 км за 53 минуты и 33 секунды и побил свой собственный рекорд на 5 минут.Но в целом все, кто добрался до финиша, заслуживают восхищения. Все они – победители, и каждому заслуженно вручили медаль! И еще – как стало известно GOROD48, «Липецкий марафон» дал начало традиции. Теперь наши забеги станут проходить каждый год, а это уже очень интересно, ведь традиционные соревнования – это и свои рекорды, и особенности, и противостояния. Жизнь не будет стоять на месте. Жизнь – это бег!Победители и призеры Липецкого марафона42,2 км мужчины1. Никита Зиновьев (Липецкая обл.) – 02:41:552. Сергей Рыжанков (Белгородская обл.) – 02:46:083. Тимофей Кюн (Рязанская обл.) – 02:49:3142,2 км женщины1. Жанна Матвеева (Московская обл.) – 03:34:532. Ирина Колесникова (Белгородская обл.) – 03:41:293. Юлия Корсукова (Москва) – 03:57:2721,1 км, мужчины1. Дмитрий Сафронов (Москва) – 01:06:182. Дмитрий Неделин (Пенза) – 01:09:183. Юрий Симонов (Подольск) – 01:15:1121,1 км, женщины1. Юлия Рыжанкова (Белгородская обл.) – 01:19:552. Софья Ушакова (Воронеж) – 01:39:073. Байкова Галина (Санкт-Петербург) – 01:40:0110 км, мужчины1. Сергей Попов (Воронеж) – 31:032. Сергей Лаврик (Воронеж) – 35:143. Алексей Митрохин (Воронеж) – 35:5310 км, женщины1. Александра Афанасова (Воронеж) – 37:312. Елизавета Злобина (Ярославская обл.) – 43:233. Елена Тарасова (Тульская обл.) – 44:40