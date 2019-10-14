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Первый Липецкий марафон: рекорд губернатора, приглашенные «звезды», скорость и здоровье
Наш репортаж с главного спортивного события года
А в воскресение российские любители бега собрались в нашем городе, чтобы принять участие в первом «Липецком марафоне».
Таких спортивных праздников в Липецке не было никогда. В мае «в тестовом режиме» прошел первый липецкий полумарафон. Опыт был признан удачным, и в итоге было принято решение организовать забеги «по максимуму».
Впрочем, 42 км решится пробежать не всякий. Поэтому выбор дистанций в Липецке был предложен на любой вкус: от 300 метров для самых маленьких и так далее. В программе значился и полумарафон (21 км) и «классика» (42 км).
Главные идейные вдохновители первого Липецкого марафона губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина выбрали дистанцию 10 км. Но перед тем как ее пробежать, они со сцены, специально установленной на площади Ленина-Соборной перед зданием областной администрации, приветствовали всех участников спортивного праздника и пожелали выносливости всем, кто рискнул в этот прекрасный осенний солнечный день (погода – вау!) отправится на дистанцию.
Сначала, конечно, была разминка, озвучивал которую популярнейший российский телекомментатор Дмитрий Губерниев, буквально несколько дней назад получивший главную телевизионную премию страны – «Тэффи». Под его шутки и комментарии на сцене показывали, как поработать «над всеми группами мышц» «серебряный» призер Олимпийских Игр многократный чемпион мира по биатлону Иван Черезов, экс-нападающий немецкого футбольного клуба «Шальке» (однажды решил судьбу чемпионата Германии и отнюдь не в пользу «Баварии»), напарник Гуса Хиддинка в «бронзовой» сборной России на Евро-2008 Александр Бородюк. А также известный спортивный комментатор Александр Бедарев и многие другие.
Впрочем, разминка – важно, а старт – все! Когда сотни участников устремились в путь, это выглядело мощно.
На протяжении дистанции были установлены табло, показывающие время – так что каждый мог контролировать себя.
Марафон – это не всегда борьба за первое место. Это в первую очередь преодоление самих себя. Например, вы поставили перед собой задачу «выбежать» из 2-х с половиной часов и выполнили ее. Тогда вы тоже победитель!
Например, губернатор Игорь Артамонов преодолел 10 км за 53 минуты и 33 секунды и побил свой собственный рекорд на 5 минут.
Но в целом все, кто добрался до финиша, заслуживают восхищения. Все они – победители, и каждому заслуженно вручили медаль! И еще – как стало известно GOROD48, «Липецкий марафон» дал начало традиции. Теперь наши забеги станут проходить каждый год, а это уже очень интересно, ведь традиционные соревнования – это и свои рекорды, и особенности, и противостояния. Жизнь не будет стоять на месте. Жизнь – это бег!
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Эти выходные у меня прошли под знаменем регионального спортивного туризма, посещением малых городов центральной России и дальними дорогами. Я посетил Первый Международный Липецкий СТАЛЬНОЙ марафон и пробежал на нем 10 км с неплохим для меня результатом 52:26. Первоначально была задача выбежать из часа, но, вспоминая свой результат забега на Шарташе, подумал, что смогу удержать темп и повыше. После старта прицепился к пейсеру на 54 минуты. А через пару километров понял, что смогу оторваться и побыстрее. В итоге, смог удержать средний темп в 5:11 на км и даже ускориться в конце. Перед финишем успел собрать несколько участников, и даже пресек попытки обогнать меня на последнем километре. Занял уверенные средние позиции в финишных протоколах: 26 место в категории из не знаю скольки участников, и в абсолюте 168 место из 395 финишеров. Идея посетить этот забег зародилась у меня еще в сентябре, тогда я и узнал, что в Липецк летают прямые рейсы из Екатеринбурга. По ходу поездки удалось посетить очень старый и очень красивый город с невероятным количеством храмов – Елец. Даже побывал на реке Дон, которая в Липецкой области выглядит совсем небольшой. Теперь про сам марафон, который в этом году проводился впервые. Я на нем, наверное, был одним из самых дальних участников, разве что невероятная Елена Несмелова добралась и до этих земель ). Основной состав участников – жители Центральной части нашей страны. Марафон организован невероятно круто – это и ведущий @guberniev_dmitry Дмитрий Губерниев, и старт-финиш на главной Соборной площади напротив администрации области, и трасса, которая проходила по центральным улицам – без маленьких кругов (тут должно быть ворчание местных жителей, про то, что бегать надо в лесу). Очень классная железная медаль, выдача стартовых пакетов без каких-либо сложностей. Жаль, что футболки не входили в стартовый пакет, но это компенсировали шапкой и бафом с символикой марафона. Марафон полностью поддерживался Администрацией. Да и такой поддержки на всей дистанции от местных жителей я не видел, пожалуй, нигде. #probike #10км #Липецк #бегувЛипецке #липецкиймарафон @lipetsk_marathon
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Время 9 вечера. Пишу @roma_malykh , интересуясь о свих физических возможностях выбежать полумарафон из 2-ух часов. Звонок: Маша, ты же хотела по лайту пробежать. Конечно, силы есть, но смотри сама. Мы не планировали бежать этот старт на скорость. И так со мной все время
Победители и призеры Липецкого марафона
42,2 км мужчины
1. Никита Зиновьев (Липецкая обл.) – 02:41:55
2. Сергей Рыжанков (Белгородская обл.) – 02:46:08
3. Тимофей Кюн (Рязанская обл.) – 02:49:31
42,2 км женщины
1. Жанна Матвеева (Московская обл.) – 03:34:53
2. Ирина Колесникова (Белгородская обл.) – 03:41:29
3. Юлия Корсукова (Москва) – 03:57:27
21,1 км, мужчины
1. Дмитрий Сафронов (Москва) – 01:06:18
2. Дмитрий Неделин (Пенза) – 01:09:18
3. Юрий Симонов (Подольск) – 01:15:11
21,1 км, женщины
1. Юлия Рыжанкова (Белгородская обл.) – 01:19:55
2. Софья Ушакова (Воронеж) – 01:39:07
3. Байкова Галина (Санкт-Петербург) – 01:40:01
10 км, мужчины
1. Сергей Попов (Воронеж) – 31:03
2. Сергей Лаврик (Воронеж) – 35:14
3. Алексей Митрохин (Воронеж) – 35:53
10 км, женщины
1. Александра Афанасова (Воронеж) – 37:31
2. Елизавета Злобина (Ярославская обл.) – 43:23
3. Елена Тарасова (Тульская обл.) – 44:40
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