Липчанин зарезал сожительницу

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 66 - летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в ночь с 11 на 12 октября 2019 года после распития спиртных напитков в ходе ссоры 66-летний хозяин квартиры нанес 52-летней сожительнице удар ножом в живот. От полученного ранения потерпевшая скончалась. Причиной её смерти стало повреждение внутренних органов и кровопотеря.



Установлено, что фигурант неоднократно судим, в том числе, за убийство. Кроме этого, в 2015 году суд лишил его свободы за причинение ножевого ранения потерпевшей. Но тогда рана оказалась для женщины не смертельной. Освободившись, он приревновал сожительницу к соседу и снова схватился за нож.



Вину в совершении преступления фигурант признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, а также показал место, куда выбросил орудие убийства. Нож обнаружен следователем во время осмотра и признан вещественным доказательством.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, и ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

