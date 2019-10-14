Происшествия

сегодня, 15:19

Липчанин зарезал сожительницу

8 1489
#убийство
Липчанин зарезал сожительницу

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 66 - летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в ночь с 11 на 12 октября 2019 года после распития спиртных напитков в ходе ссоры 66-летний хозяин квартиры нанес 52-летней сожительнице удар ножом в живот. От полученного ранения потерпевшая скончалась. Причиной её смерти стало повреждение внутренних органов и кровопотеря.

Установлено, что фигурант неоднократно судим, в том числе, за убийство.  Кроме этого, в 2015 году суд лишил его свободы за причинение ножевого ранения потерпевшей. Но тогда рана оказалась для женщины не смертельной. Освободившись, он приревновал сожительницу к соседу и снова схватился за нож.

Вину в совершении преступления фигурант признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, а также показал место, куда выбросил орудие убийства. Нож обнаружен следователем во время осмотра и признан вещественным доказательством.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, и ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
8 1489
#убийство

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

СТУДГОРОДОК, 26

5 секунд назад
Толстожопая старая Маринка, внук которой сказал ей, что зарежет одноклассника из 21 школы 15 мкр. разоткровенничалась, мол, жутко боится Толика, мужа своего. Толик держит ее в квартире, отпуская только в магазин и на мини-рынок 15 мкр. И не случайно, ведь сосед опускал Толика 2 раза в судах по ст. 116 и 5 раз вызывал полицию за угрозы убийством. Толик долбил в дверь соседа, приговаривая за дверью: выйдет- порешу! Семейка б-лядская просто жесть!
ответить

Алкан с ЛТЗ

2 минуты назад
Кристина, Очко подлижешь?
ответить

Дух Лёхи Сокольского

4 минуты назад
Дед Бредика???
ответить

Алкан с ЛТЗ

4 минуты назад
Старая шаболда с ещё более старым придурком!
ответить

Кристина

4 минуты назад
Сделаю бесплатно эротический массаж, пока только учусь! Очень хочу освоить эту профессию, а денег на курсы нет. БЕСПЛАТНО! Можете подьехать ко мне или я к вам. Пишите на http://18pops.com ник kristymass
ответить

Ч

25 минут назад
Всё - таки я думаю это очередная " деза " . Кто -то пытается сформировать нам мнение , что русские ни на что не способны , кроме как на такие поступки . Брехня очередная и ,точка .
ответить

Петрович

52 минуты назад
На необитаемый остров его. Там ему и место.
ответить

Нонка

53 минуты назад
Как был скотом, так и остался -скот!
ответить

Мама малыша

сегодня, 15:40
Вот так кончат механизатог и его жена.
ответить

Еще в рубрике

В Липецком районе уничтожен боеприпас времен войны
#боеприпасы
2
В Липецком районе уничтожен боеприпас времен войны

сегодня, 15:15

Происшествия
Опытная хулиганка «заминировала» липецкий вокзал
#телефонный терроризм
10
Опытная хулиганка «заминировала» липецкий вокзал

сегодня, 14:56

Происшествия
В двух липецких колониях откроются производства по переработке мусора
#мусор #переработка #УФСИН
12
В двух липецких колониях откроются производства по переработке мусора

сегодня, 13:19

Происшествия
За убийство жены грязинец получил 7 лет
#убийство
11
За убийство жены грязинец получил 7 лет

сегодня, 12:44

Происшествия
Слухи о педофилах с котятами не подтвердились
#фейк #котята #педофилы
16
Слухи о педофилах с котятами не подтвердились

сегодня, 12:03

Происшествия
В результате погони полицейские задержали ранее судимого липчанина
#погоня
28
В результате погони полицейские задержали ранее судимого липчанина

сегодня, 11:49

Происшествия