сегодня, 15:19
Липчанин зарезал сожительницу
Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 66 - летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Установлено, что фигурант неоднократно судим, в том числе, за убийство. Кроме этого, в 2015 году суд лишил его свободы за причинение ножевого ранения потерпевшей. Но тогда рана оказалась для женщины не смертельной. Освободившись, он приревновал сожительницу к соседу и снова схватился за нож.
Вину в совершении преступления фигурант признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, а также показал место, куда выбросил орудие убийства. Нож обнаружен следователем во время осмотра и признан вещественным доказательством.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, и ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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