Происшествия

13 минут назад

Опытная хулиганка «заминировала» липецкий вокзал

3 305
#телефонный терроризм
Опытная хулиганка «заминировала» липецкий вокзал

В криминальной биографии телефонной террористки уже есть срок в колонии за ложное сообщение об акте терроризма.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор 49-летней уроженке Таджикистана. Она призналась в том, что пошутила о минировании железнодорожного вокзала в Липецке. Ранее женщина уже была судима. В ее криминальной биографии есть срок за кражу в Воронеже и ложное сообщение об акте терроризма, которое она совершила в Москве. За это преступление женщина провела в колонии 8 месяцев.

Уроженка Таджикистана, не имеющая места жительства и регистрации в Липецкой области, вечером 22 июня 2019 года позвонила на номер 112. Женщина сообщила, что железнодорожный вокзал в Липецке заминирован. Экстренные службы срочно отправились проверять сообщение о готовящемся теракте, работа транспортной сети была приостановлена. Проверка показала, что угрозы нет. Вычислить хулиганку не составило труда, так как она позвонила на 112 со стационарного телефона, установленного в доме ночного пребывания для бомжей. Женщина полностью признала свою вину.

Суд отправил хулиганку на два года в колонию общего режима.
3 305
#телефонный терроризм

Комментарии (3)

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ЖОРА

2 минуты назад
ВОТ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОУЧИЛИ
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ттт

5 минут назад
а где этот дом ночного пребывания? ну так на всякий случай ....
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Гость

7 минут назад
А выслать эту идиотов нельзя?
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