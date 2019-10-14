Опытная хулиганка «заминировала» липецкий вокзал

В криминальной биографии телефонной террористки уже есть срок в колонии за ложное сообщение об акте терроризма.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор 49-летней уроженке Таджикистана. Она призналась в том, что пошутила о минировании железнодорожного вокзала в Липецке. Ранее женщина уже была судима. В ее криминальной биографии есть срок за кражу в Воронеже и ложное сообщение об акте терроризма, которое она совершила в Москве. За это преступление женщина провела в колонии 8 месяцев.



Уроженка Таджикистана, не имеющая места жительства и регистрации в Липецкой области, вечером 22 июня 2019 года позвонила на номер 112. Женщина сообщила, что железнодорожный вокзал в Липецке заминирован. Экстренные службы срочно отправились проверять сообщение о готовящемся теракте, работа транспортной сети была приостановлена. Проверка показала, что угрозы нет. Вычислить хулиганку не составило труда, так как она позвонила на 112 со стационарного телефона, установленного в доме ночного пребывания для бомжей. Женщина полностью признала свою вину.



Суд отправил хулиганку на два года в колонию общего режима.

