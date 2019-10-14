Общество

33 минуты назад

Липчанка объявила себя банкротом из-за долгов по ЖКХ

8 686
#долг #банкрот #ЖКХ
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Липчанка объявила себя банкротом из-за долгов по ЖКХ

Помимо этого, у женщины есть обязательства перед банком.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом 54-летнюю уроженку украинского Нежина. Женщина живет в Липецке и накопила множество долгов. Теперь ей придется договариваться с кредиторами о рассрочке платежей.

Как указано в материалах суда, липчанка сама заявила о своем банкротстве. Причина — долги и кредиты. Жительница Липецка должна банку, управляющей компании и ресурсоснабжающим организациям свыше 630 000 рублей. С долгами и кредитами женщина справиться не может, потому решила через суд добиться признания своей финансовой несостоятельности. Зачастую, суд при подобных обстоятельствах вводит процедуру реализации имущества, но на этот раз должнице все же придется заплатить кредиторам. В отношении женщины ввели процедуру банкротства — реструктуризацию. Теперь женщине и ее арбитражному управляющему придется согласовать с кредиторами график погашения задолженности.

Напомним, число жителей Липецкой области (граждан-физлиц) и индивидуальных предпринимателей, которых в 2018 году признали банкротами, выросло по сравнению с 2017 годом на 15%. На 100 тыс. человек населения в Липецкой области в среднем приходится 61 банкрот — чуть меньше, чем в среднем по стране (64 банкрота на 100 тысяч населения). Всего с 1 октября 2015 года (за время существования института потребительского банкротства) несостоятельными должниками в Липецкой области оказались 704 человека.
8 686
#долг #банкрот #ЖКХ
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Комментарии (9)

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МестныйЯ

35 секунд назад
Путин, рад за Вас, ботексная плешивость
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Перри Мейсон

1 минуту назад
"Значит не вписалась в рынок"(с)
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А ещё

7 минут назад
Экономика России пятая в мире , Так говорит Путин !, Откуда же здесь банкроты берутся ?!.
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Ничего

8 минут назад
Скоро мощный экономический рывок , Рост благополучия , Рост благосостояния И беспрецендентный Рост зарплат , Если Путин нам не врёт !.
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Путин

10 минут назад
МестныйЯ, п. И. З. Д. О. Б. О. Л .
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Бомж Михалыч

14 минут назад
Я тоже, кстати, банкрот! Даже пожрать не на что купить, приходится лазить по помойкам, чтобы как-то выжить.
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МестныйЯ

17 минут назад
У нас тут Росстат радостно звездел, что з/п у нас растет... Так откуда ж тогда увеличивается число банкротов? Кто-то тут нас хочет на"любить" - хотя все прекрасно знают, что это за слонёнок)))
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Сергей 13

21 минуту назад
Не прокатило,будь у неё долг миллионов в двадцать,тады можно подумать,а так оставят её в одной тюбетейке.
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Практик

23 минуты назад
Пол-страны банкроты, не официально, так по факту.
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