Липчанка объявила себя банкротом из-за долгов по ЖКХ

Помимо этого, у женщины есть обязательства перед банком.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом 54-летнюю уроженку украинского Нежина. Женщина живет в Липецке и накопила множество долгов. Теперь ей придется договариваться с кредиторами о рассрочке платежей.



Как указано в материалах суда, липчанка сама заявила о своем банкротстве. Причина — долги и кредиты. Жительница Липецка должна банку, управляющей компании и ресурсоснабжающим организациям свыше 630 000 рублей. С долгами и кредитами женщина справиться не может, потому решила через суд добиться признания своей финансовой несостоятельности. Зачастую, суд при подобных обстоятельствах вводит процедуру реализации имущества, но на этот раз должнице все же придется заплатить кредиторам. В отношении женщины ввели процедуру банкротства — реструктуризацию. Теперь женщине и ее арбитражному управляющему придется согласовать с кредиторами график погашения задолженности.



Напомним, число жителей Липецкой области (граждан-физлиц) и индивидуальных предпринимателей, которых в 2018 году признали банкротами, выросло по сравнению с 2017 годом на 15%. На 100 тыс. человек населения в Липецкой области в среднем приходится 61 банкрот — чуть меньше, чем в среднем по стране (64 банкрота на 100 тысяч населения). Всего с 1 октября 2015 года (за время существования института потребительского банкротства) несостоятельными должниками в Липецкой области оказались 704 человека.