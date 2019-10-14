Погода в Липецке

11 минут назад

В Липецкой области сухо и до +20

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В Липецкой области сухо и до +20

В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления осадки будут маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-13 градусов тепла, что на 2-8 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется от 15 до 20 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 8 до 10 градусов тепла, днем она составит от 17 до 19 градусов тепла.

15 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 14 градусов мороза.

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