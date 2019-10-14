11 минут назад
В Липецкой области сухо и до +20
В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления осадки будут маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-13 градусов тепла, что на 2-8 градусов выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 8 до 10 градусов тепла, днем она составит от 17 до 19 градусов тепла.
15 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 14 градусов мороза.