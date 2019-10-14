Иномарка сбила ограждение и протаранила машину в Липецке

Пострадал водитель.

Сегодня в Липецке на площади Заводской произошло ДТП с участием автомобилей «Фольксваген» и «Датсун».

По словам очевидцев, немецкая машина на большой скорости проехала под запрещающий знак светофора на перекрестке Баумана/Ушинского. Машина врезалась в ограждение, пролетела дальше и столкнулась с иномаркой «Датсун». По некоторым данным, водитель первой иномарки получил перелом позвоночника.