Происшествия

38 минут назад

Иномарка сбила ограждение и протаранила машину в Липецке

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#ДТП
Иномарка сбила ограждение и протаранила машину в Липецке

Пострадал водитель.

Сегодня в Липецке на площади Заводской произошло ДТП с участием автомобилей «Фольксваген» и «Датсун».

По словам очевидцев, немецкая машина на большой скорости проехала под запрещающий знак светофора на перекрестке Баумана/Ушинского. Машина врезалась в ограждение, пролетела дальше и столкнулась с иномаркой «Датсун». По некоторым данным, водитель первой иномарки получил перелом позвоночника.

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#ДТП

Комментарии (6)

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Спецпрокурор Мюллер

10 минут назад
Были бы перекрыты улицы, то всё было бы хорошо
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////

16 минут назад
Что тут сказать,очередной успел...
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Народный контроль

17 минут назад
«Лишние» миллионы из казны Липецка вольют в благоустройство «Быханова сада». Мэрия предлагает направить ещё 43,8 млн рублей из региональной казны на благоустройство только отремонтированного «Быханова сада» и «Парка Победы», а также 4,7 млн на содержание парков из бюджета города, сообщили в горсовете. И что изменилось со сменой губеров и мэров? Скоро довложения города и области превысят подарок Сбера. И во что город вкладывается - в парки или в Сбер?
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Аня

24 минуты назад
Стояла ждала когда загорится зеленый...на светофоре... еле успели отпрыгнуть в сторону.. вместе с женщиной...срубил бы .. . ГНАЛ СКОРОСТЬ 200 ТОЧНО... УРОД! А у меня сегодня второе день рождения.
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Все что и кто

31 минуту назад
мешает надо сбивать и никак иначе !
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Гость

32 минуты назад
Какой русский не любит быстрой езды.
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