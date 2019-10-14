Общество

20 минут назад

Липецкие студенты уехали из Чувашии без корон и титулов

8 246
#студенчество #конкурс
Липецкие студенты уехали из Чувашии без корон и титулов

Наши земляки не смогли занять высоких мест на «Мисс и Мистер Студенчество России».

В Чебоксарах назвали победителей всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России». Триумфаторами в Чувашской Республике оказались участники из Саратовской области. Титулы «Мисс Студенчество России» и «Мистер Студенчество России» получили Анастасия Малюгина и Андрей Леваков, соответственно. Также по итогам конкурса объявили вице-мисс и вице-мистеров, победителей по федеральным округам, но и в этих номинациях участники от Липецкой области не снискали славы. Единственный титул из Чувашии привез студент ЛГТУ Арсений Болдарев. Он победил в номинации «Мистер Интеллект».

В течение недели участники со всех уголков страны от Якутии до Калининграда, завоевавшие ранее право представлять свои регионы на российском уровне, состязались в уровне спортивной подготовки, эрудиции и творческих способностях. Ежегодно в конкурсе участвуют юноши и девушки из различных образовательных организаций, которые обладают талантом, харизмой, и являются достойными представителями студенчества.
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#студенчество #конкурс

Комментарии (8)

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Кристина

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Малыш Томми

5 минут назад
Уехали с титулом: "Лузеры Мы!"
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Пипчане

6 минут назад
а что вы забыли среди чумоты?
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Дык +

7 минут назад
«Мистер Интеллект».- самая крутая номинация, а красавицами на ЦТ величают каждую уродину.
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дерзкий

14 минут назад
Лохи
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А зачёт будет

17 минут назад
Ну ничего !, По последнему !.
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007

17 минут назад
Чейт она моя
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Ну ничего !

17 минут назад
Теперь будут кросс бегать, пока не исправят положение !.
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