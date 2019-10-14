Липецкие студенты уехали из Чувашии без корон и титулов

Наши земляки не смогли занять высоких мест на «Мисс и Мистер Студенчество России».

В Чебоксарах назвали победителей всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России». Триумфаторами в Чувашской Республике оказались участники из Саратовской области. Титулы «Мисс Студенчество России» и «Мистер Студенчество России» получили Анастасия Малюгина и Андрей Леваков, соответственно. Также по итогам конкурса объявили вице-мисс и вице-мистеров, победителей по федеральным округам, но и в этих номинациях участники от Липецкой области не снискали славы. Единственный титул из Чувашии привез студент ЛГТУ Арсений Болдарев. Он победил в номинации «Мистер Интеллект».



В течение недели участники со всех уголков страны от Якутии до Калининграда, завоевавшие ранее право представлять свои регионы на российском уровне, состязались в уровне спортивной подготовки, эрудиции и творческих способностях. Ежегодно в конкурсе участвуют юноши и девушки из различных образовательных организаций, которые обладают талантом, харизмой, и являются достойными представителями студенчества.