Происшествия

сегодня, 17:04

«Аэрофлот» отсудил у липчанки более 95 000 рублей

5 1224
#аэрофлот #стюардесса
1
«Аэрофлот» отсудил у липчанки более 95 000 рублей

Стюардесса уволилась раньше положенного срока.

Правобережный районный суд Липецка удовлетворил иск «Аэрофлота» в адрес местной жительницы. Липчанке придется выплатить авиакомпании 95 271 рубль. Эта сумма складывается из госпошлины и расходов на обучение липчанки на бортпроводницу.

Как указано в материалах суда, в августе 2017 года «Аэрофлот» и жительница Липецка подписали договор, по которому женщина должна была отучиться на бортпроводника. В течение трех месяцев липчанка получила подготовку как стюардесса самолетов «Аэробус», «Боинг» и «Сухой Супер-Джет». После обучения женщина заключила трудовой договор с «Аэрофлотом». Это — обязательный пункт договора об обучении на стюардессу. Если бывший студент не придет после получения знаний работать в «Аэрофлот» или отработает менее трех лет, то ему придется возместить авиакомпании стоимость обучения. Так и произошло с липчанкой. Стюардесса отлетала с «Аэрофлотом» чуть более полугода, с февраля по сентябрь 2018 года. Соответственно, она по ученическому договору должна вернуть деньги «Аэрофлоту».

Авиакомпания обращалась к липчанке с претензией, но она оставила требования бывшего работодателя без внимания. Тогда «Аэрофлот» воспользовался своим правом на возмещение затрат и выиграл суд.
5 1224
#аэрофлот #стюардесса
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Летчику

37 минут назад
естессно ты не подписал бы, ты ж на стюардессу не подходишь
ответить

Сбитый Лётчик

41 минуту назад
Контракт - просто жесть! Я б такой не подписал.
ответить

Котэ

44 минуты назад
Почему не указали возраст липчанки?
ответить

А для директора

49 минут назад
Аэропорта какие условия?
ответить

Bikko

50 минут назад
Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- https://url.uz/sexblog
ответить

Еще в рубрике

Что произошло на земле после столкновения двух Су-34 в небе над Липецкой областью
#Су-34 #столкновение.
2
Что произошло на земле после столкновения двух Су-34 в небе над Липецкой областью

24 минуты назад

Происшествия
В администрации села исчезали бюджетные деньги
#кража #мошенничество
5
В администрации села исчезали бюджетные деньги

сегодня, 17:10

Происшествия
Липчанин зарезал сожительницу
#убийство
16
Липчанин зарезал сожительницу

сегодня, 15:19

Происшествия
В Липецком районе уничтожен боеприпас времен войны
#боеприпасы
3
В Липецком районе уничтожен боеприпас времен войны

сегодня, 15:15

Происшествия
Опытная хулиганка «заминировала» липецкий вокзал
#телефонный терроризм
11
Опытная хулиганка «заминировала» липецкий вокзал

сегодня, 14:56

Происшествия
В двух липецких колониях откроются производства по переработке мусора
#мусор #переработка #УФСИН
18
В двух липецких колониях откроются производства по переработке мусора

сегодня, 13:19

Происшествия