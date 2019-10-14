«Аэрофлот» отсудил у липчанки более 95 000 рублей

Стюардесса уволилась раньше положенного срока.

Правобережный районный суд Липецка удовлетворил иск «Аэрофлота» в адрес местной жительницы. Липчанке придется выплатить авиакомпании 95 271 рубль. Эта сумма складывается из госпошлины и расходов на обучение липчанки на бортпроводницу.



Как указано в материалах суда, в августе 2017 года «Аэрофлот» и жительница Липецка подписали договор, по которому женщина должна была отучиться на бортпроводника. В течение трех месяцев липчанка получила подготовку как стюардесса самолетов «Аэробус», «Боинг» и «Сухой Супер-Джет». После обучения женщина заключила трудовой договор с «Аэрофлотом». Это — обязательный пункт договора об обучении на стюардессу. Если бывший студент не придет после получения знаний работать в «Аэрофлот» или отработает менее трех лет, то ему придется возместить авиакомпании стоимость обучения. Так и произошло с липчанкой. Стюардесса отлетала с «Аэрофлотом» чуть более полугода, с февраля по сентябрь 2018 года. Соответственно, она по ученическому договору должна вернуть деньги «Аэрофлоту».



Авиакомпания обращалась к липчанке с претензией, но она оставила требования бывшего работодателя без внимания. Тогда «Аэрофлот» воспользовался своим правом на возмещение затрат и выиграл суд.