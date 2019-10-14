47 минут назад
«До сих пор мурашки по коже...»
«Липецкие театральные встречи» в отзывах артистов и зрителей.
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ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА" Л. Фейхтвангер Большой Тюменский драматический театр /в рамках 35-го Международного театрального фестиваля "Липецкие театральные встречи"/ Тюмень просто заворожила...на целых три с половиной часа и оставила терпкое послевкусие, как хорошее красное вино, на долгое время.... #липецкиетеатральныевстречи#театртолстого#люблютеатр
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Тюменский Большой драматический театр закончил своё выступление на фестивале в Липецке. Несколько минут назад актеры вышли на поклон в спектакле «Анна Франк», который проходил на малой сцене Липецкого академического драматического театра им. Льва Толстого. По традиции зрители отметили игру актеров бурными овациями! Липецк, мы тебя Впереди обсуждение с членами жюри и длинная дорога домой! Уже завтра вечером самолёт Аэрофлота с актёрами ТБДТ приземлится в аэропорту Рощино им. Д.И. Менделеева. А пока, небольшое видео с поклонов. #липецкиетеатральныевстречи #липецкийакадемическийтеатр #аннафранк
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