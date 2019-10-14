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«До сих пор мурашки по коже...»

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#театр #фестиваль #соцсети

«Липецкие театральные встречи» в отзывах артистов и зрителей.

«Липецкие театральные встречи» завершились. С 6 по 13 октября на базе театра Л.Н.Толстого были представлены 11 спектаклей, практически каждый из них нашел отклик у зрителей. Своим впечатлениями от липецкого фестиваля поделились и актеры. Подробнее — в обзоре соцсетей.















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Тюменский Большой драматический театр закончил своё выступление на фестивале в Липецке. Несколько минут назад актеры вышли на поклон в спектакле «Анна Франк», который проходил на малой сцене Липецкого академического драматического театра им. Льва Толстого. По традиции зрители отметили игру актеров бурными овациями! Липецк, мы тебя Впереди обсуждение с членами жюри и длинная дорога домой! Уже завтра вечером самолёт Аэрофлота с актёрами ТБДТ приземлится в аэропорту Рощино им. Д.И. Менделеева. А пока, небольшое видео с поклонов. #липецкиетеатральныевстречи #липецкийакадемическийтеатр #аннафранк

Публикация от Sergey Osintsev (@sergeyosintsev)



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#театр #фестиваль #соцсети

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