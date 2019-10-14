«До сих пор мурашки по коже...»

«Липецкие театральные встречи» в отзывах артистов и зрителей.

«Липецкие театральные встречи» завершились. С 6 по 13 октября на базе театра Л.Н.Толстого были представлены 11 спектаклей, практически каждый из них нашел отклик у зрителей. Своим впечатлениями от липецкого фестиваля поделились и актеры. Подробнее — в обзоре соцсетей.