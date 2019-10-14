Механизатор едва не зарезал супругу

Мужчина бросился с ножом и угрозами на свою жену.

И.о. мирового судьи Становлянского района рассмотрела материалы уголовного дела в отношении местного жителя. Женатого механизатора ООО «Пальна-Михайловка», воспитывающего двух детей, обвинили в угрозе убийством.



Преступление было совершено днем 21 июня в частном доме на улице Видная в деревне Климентьево Становлянского района. Между механизатором и его супругой возникла ссора. В пылу выяснения отношений мужчина схватился за нож и приставил его к лицу жены со словами «Я тебя зарежу!». Женщина восприняла ситуацию как реальную угрозу и заявила на супруга в полицию.



В судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении её мужа в связи с примирением с ним: супруг после случившегося извинился перед ней, претензий к нему она не имеет. Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон.

