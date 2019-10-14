Происшествия

56 минут назад

Механизатор едва не зарезал супругу

8 790
#угроза убийством
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Механизатор едва не зарезал супругу

Мужчина бросился с ножом и угрозами на свою жену.

И.о. мирового судьи Становлянского района рассмотрела материалы уголовного дела в отношении местного жителя. Женатого механизатора ООО «Пальна-Михайловка», воспитывающего двух детей, обвинили в угрозе убийством.

Преступление было совершено днем 21 июня в частном доме на улице Видная в деревне Климентьево Становлянского района. Между механизатором и его супругой возникла ссора. В пылу выяснения отношений мужчина схватился за нож и приставил его к лицу жены со словами «Я тебя зарежу!». Женщина восприняла ситуацию как реальную угрозу и заявила на супруга в полицию.

В судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении её мужа в связи с примирением с ним: супруг после случившегося извинился перед ней, претензий к нему она не имеет. Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон.
8 790
#угроза убийством
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Комментарии (8)

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Lex

11 минут назад
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Дед

22 минуты назад
Раз заявила заявит ещё , вали дорогой от этой кобылы пока не поздно .»Посадит сука».
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123

24 минуты назад
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СТУДГОРОДОК, 26

26 минут назад
Толстожопая Маринка ни разу не была в театре, нигде не бывает! Старый пивень Толик держит ее в страхе и никуда не пускает. По словам соседей, эта семейка не выходит из дома. Сиднем сидит. Толик досиделся на балконе, и согнулся раком. Толстожопая сплетница сказала по секрету, что боится Толика. Он зверь! Это только сосед сдерживает его буйный нрав- то в полицию напишет за угрозы убийством, то отпетушит в судах по ст. 116. Ихний внук Ярик-куярик сказал Маринке, что зарежет одноклассника. Из младшего класса 21 школы. Да и Маринка как-то выпрыгнула из панталонов и как заорет на соседа: я тебе вырву глаза! Зверье, одним словом
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Мещер в Законе

31 минуту назад
Надеюсь лешего зарезали.. Ахахаха
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Гыгы

32 минуты назад
Почикает он ее, почикает
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НатальяВалерьевна

37 минут назад
Боже, как можно продолжать жить с человеком, который взял в руки нож!!! Что за безысходность такая?!! Ладно сама, так ещё ж двое детишек!!!
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как показывает практика.

51 минуту назад
мужик сказал,мужик сделает.
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