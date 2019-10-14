В России
46 минут назад
Сезон гриппа и ОРВИ начался в России на две недели раньше
Сезон гриппа и ОРВИ в 2019 году начался на две недели раньше, чем в прошлом. Индикатором старта сезона простуд аналитики считают момент, когда продажи соответствующих лекарств начинают значительно расти к уровню прошлой недели.
В 2019 году он зафиксирован на 35-й неделе года, то есть с 26 августа по 1 сентября, следует из данных DSM Group. Пик продаж пришелся на 38–39-ю недели (16–29 сентября). Противовирусные препараты стали приобретать больше на 30–45%, противопростудные — на 23–38%, для лечения горла — на 21–33%, капель для носа — на 17–30%.
Год назад аналогичный пик продаж наблюдался в октябре, сказали «Известиям» в DSM Group. По оценке аналитиков, по итогам октября 2019-го объем реализации таких препаратов не снизится, а возможно, даже вырастет.
Врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев подтвердил «Известиям», что аптечные показатели наиболее точно демонстрируют начало сезона простуд и гриппа, нежели число обращений к врачу.
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в середине сентября незначительные превышения эпидемиологического порога в Башкортостане и Смоленске. В службе рассказали «Известиям», что продолжается кампания по вакцинации населения. На 7 октября против гриппа привито более 30 млн человек, что составляет 20,7% населения.
В Минздраве «Известиям» рассказали, что в 2019 году закуплено в общей сложности свыше 60 млн доз вакцин от гриппа — около 19 млн для детей и более 41 млн — для взрослых. В прошлый эпидемиологический сезон против гриппа было привито примерно 70,9 млн человек (49% населения), в том числе 17,88 млн детей.
В 2019 году он зафиксирован на 35-й неделе года, то есть с 26 августа по 1 сентября, следует из данных DSM Group. Пик продаж пришелся на 38–39-ю недели (16–29 сентября). Противовирусные препараты стали приобретать больше на 30–45%, противопростудные — на 23–38%, для лечения горла — на 21–33%, капель для носа — на 17–30%.
Год назад аналогичный пик продаж наблюдался в октябре, сказали «Известиям» в DSM Group. По оценке аналитиков, по итогам октября 2019-го объем реализации таких препаратов не снизится, а возможно, даже вырастет.
Врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев подтвердил «Известиям», что аптечные показатели наиболее точно демонстрируют начало сезона простуд и гриппа, нежели число обращений к врачу.
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в середине сентября незначительные превышения эпидемиологического порога в Башкортостане и Смоленске. В службе рассказали «Известиям», что продолжается кампания по вакцинации населения. На 7 октября против гриппа привито более 30 млн человек, что составляет 20,7% населения.
В Минздраве «Известиям» рассказали, что в 2019 году закуплено в общей сложности свыше 60 млн доз вакцин от гриппа — около 19 млн для детей и более 41 млн — для взрослых. В прошлый эпидемиологический сезон против гриппа было привито примерно 70,9 млн человек (49% населения), в том числе 17,88 млн детей.
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11.10.2019 15:41В России