Общество

56 минут назад

Липецкая область в числе лидеров по строительству жилья

7 344
#строительство
Липецкая область в числе лидеров по строительству жилья

Названы регионы в которых строится больше всего жилья

В последние годы в России ежегодно вводится более 75 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. В 2017 году введено 79,2 миллиона квадратных метров жилых помещений, в 2018 году – 75,3 миллиона квадратных метров.

Как свидетельствуют результаты исследования, по итогам первого полугодия 2019 года ввод жилья вырос по сравнению с январем-июнем предыдущего года на 3,7% и составил 30,1 миллиона квадратных метров. В пересчете на одного жителя в России ежегодно вводится около 0,52 квадратных метров жилья.

При этом значение показателя в разных регионах отличается в разы. Ввод жилья на одного жителя изменяется в диапазоне от 0,024 до 1,221 квадратных метров жилья на человека.

Для оценки темпов жилищного строительства исследовались данные Росстата и был составлен рейтинг регионов России по вводу жилья. Сравнение идет по количеству квадратных метров жилья, введенного за период июля 2018 года по июнь 2019 года, в пересчете на одного жителя.

Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается более чем в 40 раз.

Так, наибольший объем жилья в пересчете на одного жителя за последние 12 месяцев введен в Ленинградской и Московской областях – соответственно 1,221 и 1,111 квадратных метров на человека. В число лидеров также входят Тюменская область, Калининградская область, Краснодарский край, Ульяновская область, Белгородская область и Липецкая область (8 место в рейтинге), где с июля 2018 года по июнь 2019 года было введено более 0,8 квадратного метра жилья на человека.

Меньше всего жилья в рассматриваемый период введено в Чукотском автономном округе (0,024 квадратного метра жилья на человека) и Магаданская область (0,025 квадратного метра жилья на человека). Еще в двух в двух регионах – Камчатском крае и Мурманской области было введено менее 0,1 квадратного метра жилья на человека.
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#строительство

Комментарии (7)

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Не открывай Америке.

7 минут назад
Виталий, Так по всей раиссии.
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Микроб

9 минут назад
Особенно которые впихивают в старые районы, где хуже стало и давним жителям и уж точно не будет лучше новым, т.к там тесно, парковок нет, улицы и дворы узкие. идиоты и те, кто строит и те, кто покупает
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Виталий

11 минут назад
Вот только купить это самое жильё большинство липчан может только через рабский кредит :)
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Аналитик

15 минут назад
Общий объем жилья включает в том числе и ИЖС. То есть в статистику включают в том числе и жилье которые люди сами себе строят. Причём в Липецкой области ИЖС занимать существенный процент от общего объема. Плюс начали вводить в эксплуатацию долгострои. Если взять калькулятор, то получиться что в Липецкой области введено всего около 900 000 кв.м. То есть около 20 000 комнат. То есть максимум в среднем 40 000 жителей переехали в новые квартиры в Липецкой области. То есть около 3.5% от всего количества жителей. То есть такими темпами лет через 30 если население не будет расти закроется потребность в квартирах.
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Инопланетянин

24 минуты назад
Зачем вЛипецке жилье строить если работи нет. Деревенских заманивають в город заматеринский капитал жылёмь?
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Епт

39 минут назад
... и дорог тоже! Каждую дорогу обновляют каждый год несколько раз! Дело Фонтаныча живет и побеждает!
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Да только вот

42 минуты назад
Оно нахрен ни кому ненужно
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