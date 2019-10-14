Липецкая область в числе лидеров по строительству жилья

Названы регионы в которых строится больше всего жилья

В последние годы в России ежегодно вводится более 75 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. В 2017 году введено 79,2 миллиона квадратных метров жилых помещений, в 2018 году – 75,3 миллиона квадратных метров.



Как свидетельствуют результаты исследования, по итогам первого полугодия 2019 года ввод жилья вырос по сравнению с январем-июнем предыдущего года на 3,7% и составил 30,1 миллиона квадратных метров. В пересчете на одного жителя в России ежегодно вводится около 0,52 квадратных метров жилья.



При этом значение показателя в разных регионах отличается в разы. Ввод жилья на одного жителя изменяется в диапазоне от 0,024 до 1,221 квадратных метров жилья на человека.



Для оценки темпов жилищного строительства исследовались данные Росстата и был составлен рейтинг регионов России по вводу жилья. Сравнение идет по количеству квадратных метров жилья, введенного за период июля 2018 года по июнь 2019 года, в пересчете на одного жителя.



Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается более чем в 40 раз.



Так, наибольший объем жилья в пересчете на одного жителя за последние 12 месяцев введен в Ленинградской и Московской областях – соответственно 1,221 и 1,111 квадратных метров на человека. В число лидеров также входят Тюменская область, Калининградская область, Краснодарский край, Ульяновская область, Белгородская область и Липецкая область (8 место в рейтинге), где с июля 2018 года по июнь 2019 года было введено более 0,8 квадратного метра жилья на человека.



Меньше всего жилья в рассматриваемый период введено в Чукотском автономном округе (0,024 квадратного метра жилья на человека) и Магаданская область (0,025 квадратного метра жилья на человека). Еще в двух в двух регионах – Камчатском крае и Мурманской области было введено менее 0,1 квадратного метра жилья на человека.

