Ельчан ждут на обсуждение концепции архитектурного облика города

15 октября состоится встреча горожан и экспертов.

До 18 октября студенты и преподаватели школы сохранения и ревалоризации наследия «Ре-Школа» будут проводить в Ельце натурные обследования. Команда «Ре-Школы» в тесном сотрудничестве с городской администрацией и местными экспертами будет исследовать историческую часть города для дальнейшей разработки концепции мастер-плана и плана управления территорией (с учетом экономики). Границы обследуемого участка специалисты определят в процессе работы.В течение выездной недели состоятся открытые лекции и дискуссии, которые будут проходить ежедневно в Елецком государственном университете им. И. А. Бунина в аудитории № 212. Туда приглашаются все заинтересованные жители города. Занятия студентов будут проходить также на территории университета согласно расписанию.Напомним, ранее, 5 сентября, руководитель города Евгений Боровских, ректор ЕГУ им. И.А. Бунина Евгения Герасимова и директор АНО Центра научных исследований в сфере архитектуры культурного наследия «Ре-Школа» Нарине Тютчева подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ведущие эксперты в области архитектуры России и Франции поработают над сохранением исторического наследия древнего Ельца. Цель проекта, создание условия для естественного, как принято сейчас говорить, будущего развития этих объектов. И как отметила Нарине Тютчева: «Наша миссия – это выявление, сохранение и приумножение историко-культурных ценностей».