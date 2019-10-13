25 минут назад
В Киеве заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса
Глава украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у Киева нет денег на восстановление Донбасса, передает издание "Левый берег".
"Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать", — пояснил депутат.
Он заявил, что о финансировании региона можно будет говорить, когда Украина получит контроль над территориями.
"Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса — мама не горюй", — заключил Арахамия.