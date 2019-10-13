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25 минут назад

В Киеве заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса

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Глава украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у Киева нет денег на восстановление Донбасса, передает издание "Левый берег". 

Как сообщает ren.tv Арахамия отметил, что если произойдет саммит "нормандской четверки", то Украине могут сказать "забирать Донбасс".

"Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать", — пояснил депутат. 

Он заявил, что о финансировании региона можно будет говорить, когда Украина получит контроль над территориями. 

"Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса — мама не горюй", — заключил Арахамия. 
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