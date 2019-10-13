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29 минут назад

Курды заявили о гибели 75 турецких солдат в Сирии

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Арабо-курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) нанесли удар по турецкой армии в Рас эль-Айне, в результате которого 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщило курдское агентство Firat.

По его данным, еще 19 турецких солдат пострадали в результате ударов курдов.

В субботу минобороны Турции заявило, что стратегически важный город Рас эль-Айн взят под контроль вооруженными силами Турции и оппозиционной "Сирийской национальной армией", которые ведут наступление на севере Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере САР. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

* запрещенная в России террористическая организация.
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