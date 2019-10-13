Курды заявили о гибели 75 турецких солдат в Сирии

Арабо-курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) нанесли удар по турецкой армии в Рас эль-Айне, в результате которого 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщило курдское агентство Firat.

По его данным, еще 19 турецких солдат пострадали в результате ударов курдов.



В субботу минобороны Турции заявило, что стратегически важный город Рас эль-Айн взят под контроль вооруженными силами Турции и оппозиционной "Сирийской национальной армией", которые ведут наступление на севере Сирии.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.



Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере САР. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.



* запрещенная в России террористическая организация.

