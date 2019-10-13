В Брянске убили мужчину а его труп забетонировали в гараже



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области расследуется уголовное дело по факту убийства жителя города Брянска, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение родственников о безвестном исчезновении 57-летнего мужчины. В результате грамотных планомерных действий сотрудников регионального УМВД и следственного управления установлены обстоятельства происшедшего, которые позволили сделать вывод о криминальном характере исчезновения потерпевшего. Его тело обнаружено в гараже, расположенном по ул. Урицкого в городе Брянске. Тело мужчины было тщательно спрятано и чтобы обнаружить и извлечь его, оперативным сотрудникам пришлось вскрывать бетонный пол в гараже. По горячим следам установлено местонахождение троих подозреваемых. Сегодня им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и предъявлено обвинение в убийстве.



Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Брянской области.

