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35 минут назад

Американские СМИ рассказали, как США ненамеренно помогли экономике России

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Американские СМИ рассказали, как США ненамеренно помогли экономике России

По данным журналистов, после введения американских санкций в отношении Ирана и Венесуэлы энергетический сектор России начал испытывать хороший рост.

Политика США в отношении Ирана и Венесуэлы стала неожиданной для Вашингтона причиной укрепления российской экономики. Как сообщает издание National Interest, в результате наложения ограничений на Тегеран и Каракас все их клиенты по энергетическому сектору были вынуждены обратиться к Москве и закупать российские энергоресурсы. В первую очередь — российскую нефть.

Отмечается, что экспорт российской нефти постоянно растёт. Например, в 2016 году по объёмам поставок энергоресурсов в Китай Россия обогнала Саудовскую Аравию. Ожидается, что в текущем году Москва поставит в КНР 38 млрд куб. м. топлива.

Ещё одним фактором укрепления российской экономики стала торговая война между США и Китаем. В результате снижения доверия двух стран друг к другу и снижения объёмов торговли Россия смогла сильнее закрепиться на китайском рынке, а китайские энергетические компании принялись покупать доли в российских СПГ-проектах в Арктике, отмечает издание.

Кроме того, несмотря на санкции ЕС, у России хорошие позиции в Европе —экспорт российского газа увеличивается каждый год, а после запуска проектов "Турецкий поток" и "Северный поток — 2" этот показатель достигнет рекордных величин, сообщает life.ru

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