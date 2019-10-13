сегодня, 09:05
В Липецкой области небольшие дожди и до +19
В ближайшие сутки в Липецкой области погода останется неустойчивой – при перемещении через нашу территорию с запада на восток фронтальных разделов местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-13 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов тепла, днем она составит от 15 до 17 градусов тепла.
13 октября стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.
Pt.34am
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