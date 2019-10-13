В Липецкой области небольшие дожди и до +19

В ближайшие сутки в Липецкой области погода останется неустойчивой – при перемещении через нашу территорию с запада на восток фронтальных разделов местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-13 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 октября в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек, местами возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем температура составит от 14 до 19 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов тепла, днем она составит от 15 до 17 градусов тепла.



13 октября стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.



