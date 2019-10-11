Общество

сегодня, 17:09

Жителели Ниженки боятся за свою мечту

4 745
#сортплощадка
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Жителели Ниженки боятся за свою мечту

Девять месяцев назад чиновники обещали, что оперативно модернизируют единственную бесплатную спортплощадку Ниженки. 

GOROD48  продолжает рассказывать о многолетних злоключениях любителей ЗОЖ, проживающих в нескольких пятиэтажках на улицах Чапаева и Студеновской. Последняя наша публикация появилась 23 января. Тогда на Ниженке собрался импровизированный сход, на который пришли  вице-мэр Евгений Павлов и являвшийся на тот момент вице-губернатором Юрий Таран. Им озвучили мечту местных жителей — о модернизации единственной в округе спортплощадки.

- Похоже, что через девять месяцев бесплодных ожиданий, наша мечта накрылась медным тазом, - заявил сегодня GOROD48 лидер инициативной группы Сергей Гребенников. - В феврале нам сказали, что проблема покрытия спортплощадки решится в начале мая, потом сроки сдвинулись на август, затем на начало сентября. 

Сергей Гребенников в качестве доказательства своих переговоров с администрацией города демонстрирует переписку в ватсапе. Из нее следует, что мэрия готова вдохнуть вторую жизнь в обветшавший спортобъект, но когда это будет сделано — вопрос открытый.

Мы обратились за комментариями к заместителю главы администрации города Евгению Павлову. 

- В течении октября в рамках благоустройства областного центра приступим к работам, - заявил Евгений Павлов. - Почему до сих пор не приступили к этим мероприятиям? Ведем работы на аналогичных объектах. Как только они закончатся — возьмемся за коробку на Ниженке. От своих обещаний не отказываемся. 

Напомним, в январе-2019 чиновники сообщали, что спортивная коробка, где играют на латаном перелатаном покрытии в футбол, волейбол, баскетбол, получит новые бортики. Ее намеревались заасфальтировать или покрыть специальной резиной. Не исключалось, что объект станет освещаться. Планировалось так же возведение небольшого городка детских тренажеров. Проект воплощаться в жизнь должен был после 8 февраля.
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#сортплощадка
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Комментарии (5)

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Как гость
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???

22 секунды назад
гость, что все вы придурки на инорыгаловках ты согласен?
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гость

4 минуты назад
Алина из КПРФ , стала депутатом от Ниженки , почему она не поддержала граждан ? Или мы не знаем ?
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Ваш

6 минут назад
Путя придет, порядок наведет
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Советник

32 минуты назад
А что Павлов ещё может, только обещать!!! Я ни как не понимаю, что он делает в мэрии и почему его ещё Уваркина держит!!! Гнать его надо!!!
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Ххх

55 минут назад
Серега молодец. Жми до победного, давай еще раз собираемся пригласим телевидение о пускай будет стыдно тем которые обещали. Соседи Уважуха таким парням.
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