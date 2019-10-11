Общество
сегодня, 17:09
Жителели Ниженки боятся за свою мечту
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Девять месяцев назад чиновники обещали, что оперативно модернизируют единственную бесплатную спортплощадку Ниженки.
GOROD48 продолжает рассказывать о многолетних злоключениях любителей ЗОЖ, проживающих в нескольких пятиэтажках на улицах Чапаева и Студеновской. Последняя наша публикация появилась 23 января. Тогда на Ниженке собрался импровизированный сход, на который пришли вице-мэр Евгений Павлов и являвшийся на тот момент вице-губернатором Юрий Таран. Им озвучили мечту местных жителей — о модернизации единственной в округе спортплощадки.
- Похоже, что через девять месяцев бесплодных ожиданий, наша мечта накрылась медным тазом, - заявил сегодня GOROD48 лидер инициативной группы Сергей Гребенников. - В феврале нам сказали, что проблема покрытия спортплощадки решится в начале мая, потом сроки сдвинулись на август, затем на начало сентября.
Сергей Гребенников в качестве доказательства своих переговоров с администрацией города демонстрирует переписку в ватсапе. Из нее следует, что мэрия готова вдохнуть вторую жизнь в обветшавший спортобъект, но когда это будет сделано — вопрос открытый.
Мы обратились за комментариями к заместителю главы администрации города Евгению Павлову.
- В течении октября в рамках благоустройства областного центра приступим к работам, - заявил Евгений Павлов. - Почему до сих пор не приступили к этим мероприятиям? Ведем работы на аналогичных объектах. Как только они закончатся — возьмемся за коробку на Ниженке. От своих обещаний не отказываемся.
Напомним, в январе-2019 чиновники сообщали, что спортивная коробка, где играют на латаном перелатаном покрытии в футбол, волейбол, баскетбол, получит новые бортики. Ее намеревались заасфальтировать или покрыть специальной резиной. Не исключалось, что объект станет освещаться. Планировалось так же возведение небольшого городка детских тренажеров. Проект воплощаться в жизнь должен был после 8 февраля.
- Похоже, что через девять месяцев бесплодных ожиданий, наша мечта накрылась медным тазом, - заявил сегодня GOROD48 лидер инициативной группы Сергей Гребенников. - В феврале нам сказали, что проблема покрытия спортплощадки решится в начале мая, потом сроки сдвинулись на август, затем на начало сентября.
Сергей Гребенников в качестве доказательства своих переговоров с администрацией города демонстрирует переписку в ватсапе. Из нее следует, что мэрия готова вдохнуть вторую жизнь в обветшавший спортобъект, но когда это будет сделано — вопрос открытый.
Мы обратились за комментариями к заместителю главы администрации города Евгению Павлову.
- В течении октября в рамках благоустройства областного центра приступим к работам, - заявил Евгений Павлов. - Почему до сих пор не приступили к этим мероприятиям? Ведем работы на аналогичных объектах. Как только они закончатся — возьмемся за коробку на Ниженке. От своих обещаний не отказываемся.
Напомним, в январе-2019 чиновники сообщали, что спортивная коробка, где играют на латаном перелатаном покрытии в футбол, волейбол, баскетбол, получит новые бортики. Ее намеревались заасфальтировать или покрыть специальной резиной. Не исключалось, что объект станет освещаться. Планировалось так же возведение небольшого городка детских тренажеров. Проект воплощаться в жизнь должен был после 8 февраля.
4 745
???
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