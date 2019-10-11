Погода в Липецке

сегодня, 17:06

В Липецкую область циклон принес тепло

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#тепло
В Липецкую область циклон принес тепло

В ближайшие трое суток в Липецкой области погода останется неустойчивой, с прохождением с запада на восток фронтальных разделов Скандинавского циклона местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-13 градусов тепла, что на 3-7 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется от 11 до 16 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 4 до 6 градусов тепла, днем она составит от 13 до 15 градусов тепла.

12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 8 градусов мороза.

5 482
#тепло

Комментарии (5)

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Joni 2000

17 минут назад
А где обещанные морозы и снегопад? Не пойму!
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Один

22 минуты назад
Это не тепло, а аэрозольный терраформинг всей планеты.)
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Автобус

27 минут назад
Точное и актуальное расписание городских муниципальных автобусов Здесь http://www.lt-systems.ru/ Например последний на Сырский №28 от НЛМК в 00:10 ежедневно. Расписание других маршрутов от конечных остановок Липчане могут узнать здесь http://www.lt-systems.ru/ Быстро,выгодно,экономно,Безопасно!!!!
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RSxH4CKzZ

сегодня, 17:31
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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А ещё !

сегодня, 17:26
Принесёт рост благополучия , Как обещал Путин .
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