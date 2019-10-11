сегодня, 17:06
В Липецкую область циклон принес тепло
В ближайшие трое суток в Липецкой области погода останется неустойчивой, с прохождением с запада на восток фронтальных разделов Скандинавского циклона местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-13 градусов тепла, что на 3-7 градусов выше климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 4 до 6 градусов тепла, днем она составит от 13 до 15 градусов тепла.
12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 8 градусов мороза.
Joni 2000
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