В Липецкую область циклон принес тепло

В ближайшие трое суток в Липецкой области погода останется неустойчивой, с прохождением с запада на восток фронтальных разделов Скандинавского циклона местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-13 градусов тепла, что на 3-7 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется от 11 до 16 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 4 до 6 градусов тепла, днем она составит от 13 до 15 градусов тепла.



12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 8 градусов мороза.



