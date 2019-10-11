В России
сегодня, 15:49
Мужчина надругался над мальчиком в душе бассейна
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Извращенец терся об него своими гениталиями.
В Салавате (Башкирия) 41-летний мужчина надругался над 8-летним мальчиком в душевой комнате в здании городского бассейна. Как сообщил «Вести-Башкортостан» источник в правоохранительных органах, подозреваемый дотронулся до ребенка интимными частями тела. Через несколько дней второклассник рассказал о произошедшем родителям, после чего они обратились в полицию.
Сейчас по факту совершения насильственных действий в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого уже задержали, решается вопрос о мере пресечения
Сейчас по факту совершения насильственных действий в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого уже задержали, решается вопрос о мере пресечения
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