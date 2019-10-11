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Россиян хотят освободить от банковского «роуминга»

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#роуминг #банк #перевод
Россиян хотят освободить от банковского «роуминга»

О переменах рассказал Герман Греф.

Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил ТАСС глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что банковский "роуминг" - некорректный термин в отношении Сбербанка, так как 95% переводов в банке бесплатны.

- В свое время была найдена модель монетизации через 5% с комиссией. Мы немного затянули со сменой модели монетизации, это правда, - сказал Греф. Он уточнил, что Сбербанк уже с апреля 2019 года начал проводить эксперименты по изменению модели монетизации. Комиссия за межрегиональные переводы со временем взиматься не будет, пишет РБК.

В четверг, 10 октября, глава правительства Дмитрий Медведев призвал кредитные организации устранить «банковский роуминг» — комиссии при переводе средств между регионами. Соответствующий законопроект еще в мае подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС): он запрещает устанавливать повышенный размер комиссий для переводов денег между счетами и вкладами, открытыми в разных подразделениях одного банка. Изменения коснутся в первую очередь Сбербанка, который по-прежнему сохраняет межрегиональные комиссии.

Сейчас Сбербанк, согласно информации на его сайте, взимает за межрегиональные переводы комиссию в размере 1,5% при оформлении в офисе и 1% в мобильном приложении, на сайте и через банкоматы.
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#роуминг #банк #перевод

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