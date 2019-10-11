В России
сегодня, 15:32
Пивные напитки разочаровали экспертов
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Проверенные образцы не прошли контроль.
Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Была исследована продукция семи брендов. Все напитки были не очень дорогими и маркировались как "пивные". Каждый напиток протестировали по 27 показателям. И во всех выявили нарушения обязательных требований.
Как отмечает Роскачество, потребителей часто вводят в заблуждение из-за того, что в России нет четких идентификационных признаков пивных напитков. Поэтому производители выдают за них слабоалкогольные коктейли, то есть продукты с другими свойствами, пишет РИА Новости.
На пивоваренную продукцию в России необходимо ввести лицензирование, чтобы повысить качество пивных напитков в стране, рассказал «Известиям» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Если пивовар решит производить пивные напитки без лицензии, ему будет грозить 171 ст. УК РФ («Незаконное предпринимательство»), подчеркнул эксперт. За выдачу лицензий пивоварам должны будут отвечать территориальные органы Росалкогольрегулирования, полагает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики.
Российский закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя содержит определения для пива и пивных напитков. Используемые в законе формулировки вызывали нарекания со стороны производителей пива, поскольку ряд популярных брендов, считающихся пивом, стал относиться к пивным напиткам. В свою очередь определение последних, по мнению экспертов отрасли, позволяет включать в эту категорию сторонние слабоалкогольные напитки.
Ранее «Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей. Письмо с инициативой было направлено в Минфин.
Как отмечает Роскачество, потребителей часто вводят в заблуждение из-за того, что в России нет четких идентификационных признаков пивных напитков. Поэтому производители выдают за них слабоалкогольные коктейли, то есть продукты с другими свойствами, пишет РИА Новости.
На пивоваренную продукцию в России необходимо ввести лицензирование, чтобы повысить качество пивных напитков в стране, рассказал «Известиям» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Если пивовар решит производить пивные напитки без лицензии, ему будет грозить 171 ст. УК РФ («Незаконное предпринимательство»), подчеркнул эксперт. За выдачу лицензий пивоварам должны будут отвечать территориальные органы Росалкогольрегулирования, полагает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики.
Российский закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя содержит определения для пива и пивных напитков. Используемые в законе формулировки вызывали нарекания со стороны производителей пива, поскольку ряд популярных брендов, считающихся пивом, стал относиться к пивным напиткам. В свою очередь определение последних, по мнению экспертов отрасли, позволяет включать в эту категорию сторонние слабоалкогольные напитки.
Ранее «Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей. Письмо с инициативой было направлено в Минфин.
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