Общество

20 минут назад

Надо потерпеть до вторника

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#отопление #капитальный ремонт
Надо потерпеть до вторника

Жильцы дома в поселке Тракторостроителей жалуются на отсутствие отопления.

Сегодня в редакцию GOROD48 пришло письмо с жалобой на отсутствие отопления в доме №11 по улице Жуковского. Пятиэтажка расположена в поселке Тракторостроителей. В доме, заселенном в 1972 году, проводится капитальный ремонт.

- Помогите разобраться с недобросовестными подрядчиками. Нету отопления, люди в доме мёрзнут, так как у нас проводится капитальный ремонт. Стены покрылись плесенью и сыростью из-за холода. Работы ведутся недобросовестно, так как подрядчики работают через раз, работу затягивают, - жалуется один из жильцов дома Виктор Кононов.

В фонде капитального ремонта с Виктором Кононовым не согласны. Компания, которая выиграла торги на ремонт здания, сотрудничает с ФКР уже четвертый год: выполняет свои обязательства добросовестно и в срок.

- Торги на ремонт Жуковского,11 нам удалось провести только с третьего раза: подрядчики почему-то не были заинтересованы в аукционе. Компания, которая выиграла третьи торги, зашла на объект 20 сентября. И часть работ идет со значительным опережением графика. Например, по обновлению фасада, электропроводки, фундамента, - уточнили в ФКР по Липецкой области. - Сейчас подрядчики уже готовятся к пуску тепла в дом. Отопление планируют включить во вторник, 15 октября. 

В ФКР отметили, что на сегодняшний день отопление не подано в восемь домов, где идет капитальный ремонт. Каждый объект находится на контроле: с подрядчика дважды в день требуют предоставить данные о подвижках в работах, чтобы как можно быстрее включить отопление в домах.
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#отопление #капитальный ремонт

Комментарии (1)

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Автобус

14 минут назад
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