В России

51 минуту назад

Скончался космонавт Алексей Леонов

155
#Алексей Леонов
Скончался космонавт Алексей Леонов

Ему было 85 лет.

Алексей Леонов скончался в госпитале имени Бурденко в 12:40 по московскому времени в возрасте 85 лет, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Церемония прощания и похороны пройдут 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.

18 марта 1965 года Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос. Он пробыл за пределами корабля 12 минут 9 секунд. За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза. Леонов является дважды Героем Советского Союза, это звание он получил в 1965 и 1975 годах.

В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США. С 1970 по 1991 год он был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов. Получил он признание и как художник, напоминает РИА Новости.

 В 1971 году Алексей Леонов году учился в Липецком авиацентре пилотировать вертолет МИ-8. СССР готовился к запуску пилотируемого корабля на Луну. Принцип же управления спускаемого модуля корабля был схож с управлением вертолетов МИ-4 и МИ-8. в 2007 году  Алексей Леонов встретился с летчиками авиацентра и липецкими школьниками, рассказал о лунной программе и гибели первого космонавта Юрия Гагарина. Начальник Липецкого авиацентра подарил Алексею Леонову фотоальбом об истории российской авиации и бутылку водки «От винта», выпущенную специально к юбилею Липецкого авиацентра. В свою очередь Алексей Леонов преподнес в подарок авиацентру альбом с фоторепродукциями собственных картин. Алексей Архипович известен как автор множества космических пейзажей.
155
#Алексей Леонов

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Президентский Ан-72 с россиянами разбился в Африке
#авиакатастрофа
Президентский Ан-72 с россиянами разбился в Африке

9 минут назад

В России
Водителей проверят на хронический алкоголизм
#водительские права #алкоголизм
Водителей проверят на хронический алкоголизм

сегодня, 14:29

В России
Российские пранкеры разыграли сенатора США
#США #пранкеры
Российские пранкеры разыграли сенатора США

сегодня, 14:22

В России
Навальный рискует потерять квартиру из-за 5 млн рублей
#Навальный #иск #протест
Навальный рискует потерять квартиру из-за 5 млн рублей

сегодня, 14:10

В России
Работающие декретницы могут остаться без пособий
#пособие #дети #декрет
1
Работающие декретницы могут остаться без пособий

сегодня, 14:00

В России
Задержан подозреваемый в убийстве пропавшей девочки
#убийство
Задержан подозреваемый в убийстве пропавшей девочки

сегодня, 13:54

В России