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51 минуту назад
Скончался космонавт Алексей Леонов
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Ему было 85 лет.
Алексей Леонов скончался в госпитале имени Бурденко в 12:40 по московскому времени в возрасте 85 лет, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Церемония прощания и похороны пройдут 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.
18 марта 1965 года Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос. Он пробыл за пределами корабля 12 минут 9 секунд. За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза. Леонов является дважды Героем Советского Союза, это звание он получил в 1965 и 1975 годах.
В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США. С 1970 по 1991 год он был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов. Получил он признание и как художник, напоминает РИА Новости.
В 1971 году Алексей Леонов году учился в Липецком авиацентре пилотировать вертолет МИ-8. СССР готовился к запуску пилотируемого корабля на Луну. Принцип же управления спускаемого модуля корабля был схож с управлением вертолетов МИ-4 и МИ-8. в 2007 году Алексей Леонов встретился с летчиками авиацентра и липецкими школьниками, рассказал о лунной программе и гибели первого космонавта Юрия Гагарина. Начальник Липецкого авиацентра подарил Алексею Леонову фотоальбом об истории российской авиации и бутылку водки «От винта», выпущенную специально к юбилею Липецкого авиацентра. В свою очередь Алексей Леонов преподнес в подарок авиацентру альбом с фоторепродукциями собственных картин. Алексей Архипович известен как автор множества космических пейзажей.
18 марта 1965 года Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос. Он пробыл за пределами корабля 12 минут 9 секунд. За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза. Леонов является дважды Героем Советского Союза, это звание он получил в 1965 и 1975 годах.
В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США. С 1970 по 1991 год он был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов. Получил он признание и как художник, напоминает РИА Новости.
В 1971 году Алексей Леонов году учился в Липецком авиацентре пилотировать вертолет МИ-8. СССР готовился к запуску пилотируемого корабля на Луну. Принцип же управления спускаемого модуля корабля был схож с управлением вертолетов МИ-4 и МИ-8. в 2007 году Алексей Леонов встретился с летчиками авиацентра и липецкими школьниками, рассказал о лунной программе и гибели первого космонавта Юрия Гагарина. Начальник Липецкого авиацентра подарил Алексею Леонову фотоальбом об истории российской авиации и бутылку водки «От винта», выпущенную специально к юбилею Липецкого авиацентра. В свою очередь Алексей Леонов преподнес в подарок авиацентру альбом с фоторепродукциями собственных картин. Алексей Архипович известен как автор множества космических пейзажей.
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