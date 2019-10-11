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Водителей проверят на хронический алкоголизм
Больным придется посетить наркодиспансер.
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер. Соответствующий приказ, как пишет «Коммерсант», принят Минздравом и находится на регистрации в Минюсте.
Предложение Минздрава об обязательном тесте водителей на хронический алкоголизм по своей сути правильное, но обследование должно быть максимально полным, чтобы исключить возможность ошибки, считает член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич. По его словам, заносить человека в алкоголики только на основании такого теста "не совсем правильно". Он заметил, что этот маркер "определяется в крови у человека не только при хроническом алкоголизме, но и при иных заболеваниях печени".
- Диагноз хронический алкоголизм выставляется не только и даже не столько по наличию какого-то маркера в организме в крови у человека, сколько при прохождении этим человеком определённого обследования: изучения его анамнеза, сбор данных от его родственников, друзей, соседей. Это такой большой процесс выставления диагноза. Он не может сужаться только до того, чтобы определить есть маркер в крови или нет, - сказал Менделевич РИА Новости.
Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов раскритиковал идею, передает телеканал «360». По его словам, водителей и так заставляют получать справку из наркологического диспансера о том, что они не состоят на учете. Если человек состоит на учете, он не получит водительское удостоверение. Шкуматов заявил, что не видит инновации.
Предложение Минздрава об обязательном тесте водителей на хронический алкоголизм по своей сути правильное, но обследование должно быть максимально полным, чтобы исключить возможность ошибки, считает член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич. По его словам, заносить человека в алкоголики только на основании такого теста "не совсем правильно". Он заметил, что этот маркер "определяется в крови у человека не только при хроническом алкоголизме, но и при иных заболеваниях печени".
- Диагноз хронический алкоголизм выставляется не только и даже не столько по наличию какого-то маркера в организме в крови у человека, сколько при прохождении этим человеком определённого обследования: изучения его анамнеза, сбор данных от его родственников, друзей, соседей. Это такой большой процесс выставления диагноза. Он не может сужаться только до того, чтобы определить есть маркер в крови или нет, - сказал Менделевич РИА Новости.
Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов раскритиковал идею, передает телеканал «360». По его словам, водителей и так заставляют получать справку из наркологического диспансера о том, что они не состоят на учете. Если человек состоит на учете, он не получит водительское удостоверение. Шкуматов заявил, что не видит инновации.