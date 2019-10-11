Происшествия

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За девять месяцев 2019 года на дорогах области погибли 124 человека

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#авария #ДТП
За девять месяцев 2019 года на дорогах области погибли 124 человека

За девять месяцев 2019 года на территории Липецкой области зарегистрировано 1140 дорожно-транспортных происшествий (на 2,1% меньше, чем год назад), в которых получил травмы 1441 человек (на 2,8% меньше, чем в 2018-м). Количество погибших в ДТП снизилось на 21,5% и составило 124 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, число автоаварий, которые произошли по вине водителей в состоянии опьянения, снизилось и составило 147, в них 24 человека погибли и 206 –получили различные травмы. В тот же период прошлого года эти показатели составили 202, 62 и 256 соответственно.

Количество ДТП с участием пешеходов в Липецкой области  увеличилось на пятнадцать процентов и составило 296 дорожно-транспортных происшествий, в которых 34 человека погибли и 272 – получили различные травмы. Третья часть всех наездов на пешеходов произошла по вине самих пеших участников дорожного движения.

За прошедшие девять месяцев на территории региона произошло 168 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять детей и получили травмы 180 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина из них находилась в автотранспорте в качестве пассажиров.

С начала года выявлено 325 415 случаев правонарушений в области дорожного движения, в том числе 1877 случаев управления транспортом лицами, находящимися в нетрезвом состоянии или отказавшимися от медицинского освидетельствования.

Кроме того, было выявлено 2286 фактов выезда на полосу встречного движения в случаях, запрещенных ПДД, 1089 – нарушения требований сигнала светофора, 5190 – непредоставления преимущества в движении пешеходам, 3987 – нарушения Правил дорожного движения пешеходами.

Так же в этот период дорожные полицейские выявили 8771 случай грубых нарушений Правил дорожного движения, за совершение которых предусмотрено назначение наказания в виде лишения права управления транспортом или административного ареста.

Административному штрафу подвергнуто 312568 правонарушителей. В отношении 475 нарушителей ПДД применено наказание в виде административного ареста.
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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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6 минут назад
И это всё равно не останавливает людей ездить на машинах!
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Ужас

12 минут назад
Артамонов идет на рекорд. Ему некогда следить за безопасностью движения. надо коммерческие марафоны делать
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Автобус

сегодня, 14:30
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