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Российские пранкеры разыграли сенатора США
Политик не заметил подвоха и заговорил о Турции и Сирии.
Аппарат американского сенатора-республиканца Линдси Грэма подтвердил, что политик подвергся розыгрышу, устроенному российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован). Об этом в четверг, 10 октября, сообщила американская телекомпания NBC.
- Мы успешно отражаем многочисленные попытки разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они [пранкеры] подловили его, — заявил представитель Грэма Кевин Бишоп.
Речь идет о состоявшемся в августе телефонном разговоре Грэма с Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), один из которых выдал себя за министра обороны Турции Хулуси Акара. Лексус предоставил прессе аудиозапись разговора, пишет РИА Новости. Из записи, в частности, следует, что Грэм выражал симпатии турецкой стороне в связи с "курдской проблемой" и описывал курдов как "угрозу". При этом после начала турецкой военной операции на северо-востоке Сирии Грэм стал одним из инициаторов проекта, который предусматривает введение санкции против активов высшего руководства Турции, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
- Ваша курдская РПК [Рабочая партия Курдистана - прим. ТАСС] является крупной проблемой, - приводит газета слова Грэма. - Я говорил президенту Трампу, что Обама совершил серьезную ошибку, положившись на РПК. Все, что меня тревожило, сбылось, и теперь нам придется обеспечивать защиту Турции от этой угрозы в Сирии.
- Мы успешно отражаем многочисленные попытки разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они [пранкеры] подловили его, — заявил представитель Грэма Кевин Бишоп.
Речь идет о состоявшемся в августе телефонном разговоре Грэма с Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), один из которых выдал себя за министра обороны Турции Хулуси Акара. Лексус предоставил прессе аудиозапись разговора, пишет РИА Новости. Из записи, в частности, следует, что Грэм выражал симпатии турецкой стороне в связи с "курдской проблемой" и описывал курдов как "угрозу". При этом после начала турецкой военной операции на северо-востоке Сирии Грэм стал одним из инициаторов проекта, который предусматривает введение санкции против активов высшего руководства Турции, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
- Ваша курдская РПК [Рабочая партия Курдистана - прим. ТАСС] является крупной проблемой, - приводит газета слова Грэма. - Я говорил президенту Трампу, что Обама совершил серьезную ошибку, положившись на РПК. Все, что меня тревожило, сбылось, и теперь нам придется обеспечивать защиту Турции от этой угрозы в Сирии.