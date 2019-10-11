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Навальный рискует потерять квартиру из-за 5 млн рублей

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#Навальный #иск #протест #квартира
Навальный рискует потерять квартиру из-за 5 млн рублей

Оппозиционер считает, что его недвижимость хотят арестовать.

Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру как обеспечение иска на 5 млн рублей. Об этом он написал в Instagram. Квартира площадью 78,5 кв. м расположена в московском районе Марьино, это единственный объект недвижимого имущества, находящийся в его собственности, утверждает Навальный. Требования об аресте выдвинуты из-за участия оппозиционера в не согласованных акциях протеста в центре Москвы 27 июля и 3 сентября, уточняют «Ведомости».

Иск был подан в начале сентября к оппозиционерам, которых ведомство считает организаторами несогласованных акций, — Навальному, Любови Соболь, Георгию Албурову и Илье Яшину. Прокуратура полагает, что из-за митингов сотрудники Росгвардии работали сверхурочно, из-за чего на оплату их труда понадобились дополнительные деньги. Их прокуратура и пытается взыскать, пишет РБК. Иски к оппозиционерам уже подавали московское метро, ресторан «Армения» на Тверской, Мосгортранс, полиция и другие структуры.
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#Навальный #иск #протест #квартира

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