В России
сегодня, 14:00
Работающие декретницы могут остаться без пособий
Министерство труда РФ предлагает изменить механизм выплат.
Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили РБК в ведомстве. В соответствии с предлагаемыми поправками матери, которые подрабатывают во время отпуска по уходу за ребенком, могут лишиться пособия.
Сейчас по закону выплата пособия не прекращается, если его получатель (мать или отец, опекун или другой родственник), находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день. Даже если рабочий день будет незначительно сокращен, получатель пособия по факту не будет осуществлять должный уход за ребенком, но при этом сможет получать и пособие, и зарплату почти в полном объеме, а Минтруд такую практику не поддерживает.
Инициатива направлена против злоупотребления правом на пособие, объяснили в министерстве. Максимальная продолжительность неполного рабочего времени сейчас никак законодательно не регламентирована, отмечают в Минтруде. Такое время устанавливается по соглашению между работником и работодателем в каждом конкретном случае. Но если мать или отец, формально работая неполный рабочий день, фактически проводят на работе больше времени, чем это нужно для полноценного ухода, пособие в таком случае они получать не должны, считают в Минтруде.
Сейчас по закону выплата пособия не прекращается, если его получатель (мать или отец, опекун или другой родственник), находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день. Даже если рабочий день будет незначительно сокращен, получатель пособия по факту не будет осуществлять должный уход за ребенком, но при этом сможет получать и пособие, и зарплату почти в полном объеме, а Минтруд такую практику не поддерживает.
Инициатива направлена против злоупотребления правом на пособие, объяснили в министерстве. Максимальная продолжительность неполного рабочего времени сейчас никак законодательно не регламентирована, отмечают в Минтруде. Такое время устанавливается по соглашению между работником и работодателем в каждом конкретном случае. Но если мать или отец, формально работая неполный рабочий день, фактически проводят на работе больше времени, чем это нужно для полноценного ухода, пособие в таком случае они получать не должны, считают в Минтруде.
)))))