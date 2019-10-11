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Задержан подозреваемый в убийстве пропавшей девочки
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Мужчина признался в преступлении.
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном. На данный момент его допрашивают следователи, сообщает ТАСС.
Задержанный по подозрению в совершении преступления 35-летний гражданин рассказал, что 9 октября он находился внутри гаража, которым несколько месяцев назад самовольно завладел. Мимо него проходила потерпевшая и спросила, его ли это гараж, пишет издание «Сар БК».
- Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем, - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Ребенок пропал в среду утром по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски. В ночь на пятницу девочку нашли мертвой, напоминает РИА Новости. Позже стало известно о задержании подозреваемого, им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Местные СМИ писали, что полицейским пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда.
Задержанный по подозрению в совершении преступления 35-летний гражданин рассказал, что 9 октября он находился внутри гаража, которым несколько месяцев назад самовольно завладел. Мимо него проходила потерпевшая и спросила, его ли это гараж, пишет издание «Сар БК».
- Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем, - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Ребенок пропал в среду утром по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски. В ночь на пятницу девочку нашли мертвой, напоминает РИА Новости. Позже стало известно о задержании подозреваемого, им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Местные СМИ писали, что полицейским пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда.
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