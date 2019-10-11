52 минуты назад
Липецк отметит День народного единства выставками и парадом национальных культур
Основной площадкой празднования Дня народного единства в Липецке станет площадь Петра Великого. Здесь пройдут выставки, мастер-классы и концерт.Организацию праздника сегодня обсудили сегодня на совещании, которое провел заместитель главы администрации Липецка Евгений Павлов.
Собравшиеся на площади смогут не только весело, но и с пользой провести время. С раннего утра здесь разместятся палатки, в которых можно будет увидеть экспозиции, рассказывающие о культуре и позволяющие прикоснуться к традициям 17 народностей России, ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, пройдет целый ряд мастер-классов, в ходе которых все желающие ознакомятся с азами народных ремесел. Мероприятие продолжит многонациональное шествие. С приветственным словом к присутствующим обратятся руководители города и региона. Праздничное настроение подарит концертная программа. На сцену выйдут лучшие творческие коллективы Липецка и области.
Профильные структурные подразделения администрации города подготовят площадь к празднику, и приведут в порядок после его завершения. Соответствующие поручение руководителям служб дал в ходе совещания Евгений Павлов.
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