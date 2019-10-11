Липецк отметит День народного единства выставками и парадом национальных культур

Основной площадкой празднования Дня народного единства в Липецке станет площадь Петра Великого. Здесь пройдут выставки, мастер-классы и концерт.Организацию праздника сегодня обсудили сегодня на совещании, которое провел заместитель главы администрации Липецка Евгений Павлов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 4 ноября на площади Петра Великого соберутся несколько тысяч человек, поэтому в числе центральных тем встречи – безопасность. В день праздника площадь ограничат специальным ограждением. Вход и выход будет организован через рамки металлодетектора. Также за соблюдением правопорядка будут следить сотрудники полиции. Безопасность на дорогах обеспечит управление ГИБДД. Учитывая загруженность площади, принято решение перекрыть проезд транспорта только по улице Первомайская (участок дороги, проходящий мимо дворца молодежи «Октябрь» до пересечения с улицей К. Маркса). На график и схемы движения пассажирского транспорта данное ограничение никак не повлияет.



Собравшиеся на площади смогут не только весело, но и с пользой провести время. С раннего утра здесь разместятся палатки, в которых можно будет увидеть экспозиции, рассказывающие о культуре и позволяющие прикоснуться к традициям 17 народностей России, ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, пройдет целый ряд мастер-классов, в ходе которых все желающие ознакомятся с азами народных ремесел. Мероприятие продолжит многонациональное шествие. С приветственным словом к присутствующим обратятся руководители города и региона. Праздничное настроение подарит концертная программа. На сцену выйдут лучшие творческие коллективы Липецка и области.



Профильные структурные подразделения администрации города подготовят площадь к празднику, и приведут в порядок после его завершения. Соответствующие поручение руководителям служб дал в ходе совещания Евгений Павлов.



