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сегодня, 12:53

Девять многоэтажных домов отключены от холодной воды из-за прорыва трубы

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#водоснабжение
Девять многоэтажных домов отключены от холодной воды из-за прорыва трубы

На улице Неделина возле дома №19 комплекс водоснабжения ЛГЭК ликвидирует порыв на водоводе диаметром 300 мм.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, перед тем как аварийная бригада начала копать котлован, сотрудники «Зеленхоза» спилили деревья, растущие в месте, где проложена труба. На данный момент от холодного водоснабжения отключены дома №№ 23, 25, 35, 17 и 21 по улице Неделина, а также №№20, 16,  22, 16а по улице Мичурина 

Машины с питьевой водой дежурят по Мичурина 22 и Неделина,23.

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#водоснабжение

Комментарии (2)

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123

26 минут назад
путинский прорыв
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гость

55 минут назад
на 40 лет октября уже неделю как прорвана труба
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