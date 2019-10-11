Девять многоэтажных домов отключены от холодной воды из-за прорыва трубы

На улице Неделина возле дома №19 комплекс водоснабжения ЛГЭК ликвидирует порыв на водоводе диаметром 300 мм.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, перед тем как аварийная бригада начала копать котлован, сотрудники «Зеленхоза» спилили деревья, растущие в месте, где проложена труба. На данный момент от холодного водоснабжения отключены дома №№ 23, 25, 35, 17 и 21 по улице Неделина, а также №№20, 16, 22, 16а по улице Мичурина



Машины с питьевой водой дежурят по Мичурина 22 и Неделина,23.



