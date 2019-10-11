«Рошен» не смог опротестовать взыскание 62 млн рублей

Решение в пользу налоговой инспекции устояло в апелляции.

19-ый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании законными дополнительных начислений налогов и штрафов в размере 62,7 млн рублей АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», сообщает арбитражный суд Липецкой области.



На этот раз «Рошен» пытался оспорить доначисление более 37 миллионов рублей НДС, около 12 миллионов рублей налога на прибыль, а также более 13миллионов рублей пени. 10 октября апелляционная инстанция постановила решение Арбитражного суда Липецкой области в отношении фабрики «Рошен» оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.



5 июля 19-ый арбитражный апелляционный суд уже оставил в силе решение о признании законными доначисления налогов и штрафов в размере 361,6 млн рублей Липецкой кондитерской фабрике «Рошен». Сейчас кассационная жалоба по данному делу находится на рассмотрении в Арбитражном суде Центрального округа. Судебное заседание назначено на 14 ноября.



С апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики «Roshen» находится под арестом из-за налоговых претензий. В ноябре 2015 года Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании незаконным решения Управления Федеральной налоговой службы по Липецкой области согласно которому, кондитерской фабрике были произведены доначисления НДС и налога на прибыль организаций в общем размере 49 094 041 рублей и пени в общем размере 13 636 900 рублей. 25 апреля 2019 года Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение отказать ООО «Рошен» в удовлетворении заявленных требований, тем самым подтвердив законность решения ФНС.