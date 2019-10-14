Лето прошло, а скидки остались: где в Липецке найти фабричную шубку по приемлемой цене?

Идеальную норковую шубку возможно купить у проверенного производителя – «Кировской меховой фабрики» на выставке в Липецке.

Промокод с официального сайта компании-производителя даёт возможность хорошо сэкономить на покупке и получить скидку 20% или взять шубу в рассрочку.

15 – 16 октября Городской Дворец Молодёжи "Октябрь" площадь Петра Великого, 6

Кировская меховая фабрика предлагает ошеломительный выбор норковых шуб и полушубков, а также головных уборов высокого качества. На выставке в Липецке представлены модели разных фасонов, разнообразного кроя, всевозможных оттенков и из различных видов норки. В шубной индустрии выделяется три основных вида норкового меха:

• европейская норка отличается ровной остью средней высоты и густым подпушком. Норка такого вида лучше всего поддается селекционным изысканиям, поэтому в плане выведения новых оттенков меха ей нет равных;

• русская норка характеризуется высоким остевым волосяным покровом и таким же высоким густым подпушком. Поскольку вывели данным вид норки из сибирской породы, поэтому теплее русской норки просто нет;

• американская норка отличается самыми большими размерами, значит, и шкурка будет большой площади. Мех североамериканской норки отличается густотой в сочетании с низкой остью и таким же низким подпушком. Именно данный вид норки можно назвать бархатным, и оттенки блек вельвет и блю ирис вельвет характерны только для этой породы.

Интересный факт о норке, который не свойственен больше никаким пушным зверькам. Мех в плане густоты подпушка, высоты ворса и размеров заготовки отличается в зависимости от пола. Шкурки самцов больше по площади, чем шкурки самочек. Плюс ко всему, шкурки самцов обладают очень густым подпушком, сама кожа достаточно плотная, поэтому изделия из них очень теплые.

Из шкурок самцов оптимально шить головные уборы, жилетки и жакеты, палантины. Шкурки самочек небольшие по площади, более тонкие в сравнении со шкурками самцов, ворс не очень длинный и плотность выше среднего. Но из них просто идеально отшивать шубы, полушубки, поскольку из мягких шкурок возможен крой любой сложности.

На выставке можно выбрать роскошную шубку или полушубок различного фасона, поскольку модельный ряд поражает разнообразием кроя и вариативностью расцветки. Норковые изделия от Кировской меховой фабрики – это признак стиля, хорошего вкуса и однозначно хорошего настроения.

Важный момент: подлинные изделия «Кировской меховой фабрики» можно приобрести только на официальной ярмарке.

Распродажа

Модели шуб прошлого сезона будут продаваться со скидками до 50%. Это очень хорошая возможность приобрести фабричное изделие по низкой цене.







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