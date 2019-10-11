В Липецке полицейские задержали подозреваемого в поджогах автомобилей

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку установлена личность подозреваемого в поджоге двух автомобилей.



Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по версии полицейских ночью 7 октября 24-летний липчанин, возвращаясь из бара, поджег тент грузового автомобиля и легковой автомобиль. Пламя частично повредило грузовой отсек «Газели» и полностью уничтожило переднюю часть легковой машины. По предварительной оценке ущерб понесенный владельцами автомобилей составил почти 200 тысяч рублей. Установить и задержать подозреваемого удалось в результате грамотно организованных оперативно-розыскных мероприятий.



В отношении липчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция этой статьи Уголовного Кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

