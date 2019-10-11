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В Липецке полицейские задержали подозреваемого в поджогах автомобилей

8 1347
#поджог
В Липецке полицейские задержали подозреваемого в поджогах автомобилей
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку установлена личность подозреваемого в поджоге двух автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по версии полицейских ночью 7 октября  24-летний  липчанин, возвращаясь  из бара, поджег тент грузового автомобиля и легковой автомобиль. Пламя частично повредило грузовой отсек «Газели» и полностью уничтожило переднюю часть легковой машины. По предварительной оценке ущерб понесенный владельцами автомобилей составил почти 200 тысяч рублей. Установить и задержать подозреваемого удалось в результате грамотно организованных оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении липчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция этой статьи Уголовного Кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
8 1347
#поджог

Комментарии (8)

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гость

12 минут назад
Перри Мейсон, Бредику некогда,его вафлят на Опытной малолетки!
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27

23 минуты назад
Как полицейские смогли его вычислить?ответ прост он спал рядом!
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Отпетушитель

24 минуты назад
Повесить на него все сгоревшие авто в Липецке,на кол идиота!!!!!!
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Енот

28 минут назад
А может это вовсе не он,просто мимо шел
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Енот

29 минут назад
Судя по всему,он опасный пироман-алкоголик
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Перри Мейсон

44 минуты назад
Лябо БРЕДИК бегает по опытной с запоя неплатильщиков жгет
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Малоопытный

45 минут назад
поджигатель ,вот и попался !
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почему

54 минуты назад
Умышленное уничтожение или повреждение имущества ,а может это он случайно ну по слабоумию своему
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