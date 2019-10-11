28-летний мужчина украл со счета коллеги по работе 375 000 рублей

9 октября в полицию обратилась 30-летняя липчанка и сообщила, что с ее банковского счета украдены 375 тысяч рублей. Женщина рассказала, что в марте к ней обратился коллега по работе, он хотел воспользоваться ее банковской картой для того, чтобы перевести свои деньги знакомому.



- Получив банковскую карту, 28-летний мужчина привязал ее к своему сотовому телефону и подключил приложение мобильный банк, тем самым получив доступ к счету коллеги. Обнаружив на счету 375 тысяч рублей, и зная то, что у женщины нет приложения мобильный банк, и она не сможет отследить совершаемые операции, злоумышленник перевел все деньги на свою банковскую карту, а затем их обналичил, - рассказывает о выводах следствия пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



28-летнего мужчину задержали. Часть украденных денег он уже успел потратить.



Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «в, г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».



