46 минут назад
28-летний мужчина украл со счета коллеги по работе 375 000 рублей
9 октября в полицию обратилась 30-летняя липчанка и сообщила, что с ее банковского счета украдены 375 тысяч рублей. Женщина рассказала, что в марте к ней обратился коллега по работе, он хотел воспользоваться ее банковской картой для того, чтобы перевести свои деньги знакомому.
28-летнего мужчину задержали. Часть украденных денег он уже успел потратить.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «в, г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
Элен Рудольфовна
^_^
ттт
Гость