Происшествия

46 минут назад

28-летний мужчина украл со счета коллеги по работе 375 000 рублей

4 452
#кража
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28-летний мужчина украл со счета коллеги по работе 375 000 рублей

9 октября в полицию обратилась 30-летняя липчанка и сообщила, что с ее банковского счета украдены 375 тысяч рублей. Женщина рассказала, что в марте к ней обратился коллега по работе, он хотел воспользоваться ее банковской картой для того, чтобы перевести свои деньги знакомому. 

- Получив банковскую карту, 28-летний мужчина привязал ее к своему сотовому телефону и подключил приложение мобильный банк, тем самым получив доступ к счету коллеги. Обнаружив на счету 375 тысяч рублей, и зная то, что у женщины нет приложения мобильный банк, и она не сможет отследить совершаемые операции, злоумышленник перевел все деньги на свою банковскую карту, а затем их обналичил, - рассказывает о выводах следствия пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 

28-летнего мужчину задержали. Часть украденных денег он уже успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «в, г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

4 452
#кража
1

Комментарии (4)

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Элен Рудольфовна

4 минуты назад
Альфонс кинул лохушку
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^_^

11 минут назад
по статье: я так понял, претензия в том, что коллега ейный обещал перевести деньги знакомому, а сам обналичил их. ))) а вообще отдать карту с сотнями тысяч???????
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ттт

26 минут назад
Гость, ага и мобильного банка нет. Могла бы деньги просто на рабочем столе оставить и домой уйти.
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Гость

30 минут назад
Ну, и какой эбанашкой надо быть, чтобы доверить свою карту какому-то знакомому, зная, что на ней находятся сотни тысяч рублей? :-/
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