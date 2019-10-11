79-летний липчанин пропал по дороге на дачу

В Липецке ведутся поиски 79-летнего Виктора Шемякина. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", пожилой мужчина пропал еще 4 октября, когда из дома на улице Стаханова направился в садоводческое товарищество «Бытовик» у села Капитанщино Добровского района. До настоящего момента местонахождение Виктора Шемякина не установлено.



Всех, у кого есть какие либо сведения о Викторе Шемякине, просят связаться с полицейскими или волонтерами.



