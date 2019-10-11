Происшествия

сегодня, 08:05

79-летний липчанин пропал по дороге на дачу

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#пропавшие без вести
79-летний липчанин пропал по дороге на дачу
В Липецке ведутся поиски 79-летнего Виктора Шемякина. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", пожилой мужчина пропал еще 4 октября, когда из дома на улице Стаханова направился в садоводческое товарищество «Бытовик» у села Капитанщино Добровского района. До настоящего момента местонахождение Виктора Шемякина не установлено.

Всех, у кого есть какие либо сведения о Викторе Шемякине, просят связаться с полицейскими или волонтерами.

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#пропавшие без вести

Комментарии (1)

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Элен Рудольфовна

17 секунд назад
Пока ищут старикашку, застрявшего у бабушки в гостях, будем читать любимейший Город48 и слушать новинки и миксы музыки в группе ок.- Мы из Добринки
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