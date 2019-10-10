В России
39 минут назад
Креативный депутат взялся за общественные туалеты
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Парламентарий предлагает сделать все уборные в стране бесплатными.
Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») выступил за то, чтобы все общественные туалеты были бесплатными. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва». Милонов является автором множества инициатив, вызвавших как положительную, так и отрицательную оценку.
- Я считаю, принцип взимания платы за туалеты - он не очень правильный. Это же не кофе выпить. Это естественная потребность человека. Получается, что, когда человек оказывается без денег, он вообще не может попасть в туалет. Мы же боремся за чистоту города. А какая может быть чистота, если туалет стоит 100 руб. <...> Мы должны к этому прийти. Это более или менее понятный принцип, и, самое главное, что если все туалеты будут бесплатными, то тогда нигде не будет мест, куда бы все люди бежали в туалет - везде можно было бы посетить туалет, и тогда нагрузка будет равномерна абсолютно, - сказал Виталий Милонов.
Ранее руководство РДЖ приняло решение сделать все удобные на железнодорожных вокзалах бесплатными для всех посетителей с 1 января 2020 года.
- Я считаю, принцип взимания платы за туалеты - он не очень правильный. Это же не кофе выпить. Это естественная потребность человека. Получается, что, когда человек оказывается без денег, он вообще не может попасть в туалет. Мы же боремся за чистоту города. А какая может быть чистота, если туалет стоит 100 руб. <...> Мы должны к этому прийти. Это более или менее понятный принцип, и, самое главное, что если все туалеты будут бесплатными, то тогда нигде не будет мест, куда бы все люди бежали в туалет - везде можно было бы посетить туалет, и тогда нагрузка будет равномерна абсолютно, - сказал Виталий Милонов.
Ранее руководство РДЖ приняло решение сделать все удобные на железнодорожных вокзалах бесплатными для всех посетителей с 1 января 2020 года.
114