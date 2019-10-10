В России
46 минут назад
Двух стюардов нашли мертвыми в Химках
Тела бортпроводчиков и белый порошок обнаружили в съемной квартире.
Полицейские обнаружили в съемной квартире в подмосковных Химках тела двух стюардов авиакомпании «Россия». Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Московской области и подтвердил источник в территориальном отделе полиции. Погибшими являются уроженцы Башкортостана и Кирова, 29-летний Вадим и 27-летний Антон.
Следователи обнаружили тела мужчин в арендованной квартире на улице Германа Титова 9 октября, уточняет «Российская газета». На тот момент молодые люди были мертвы уже около 12 часов. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако с места происшествия изъят белый порошок, эксперты выяснят, что это за вещество.Трупы направлены в морг для проведения судебно-медицинского исследования.
Следователи обнаружили тела мужчин в арендованной квартире на улице Германа Титова 9 октября, уточняет «Российская газета». На тот момент молодые люди были мертвы уже около 12 часов. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако с места происшествия изъят белый порошок, эксперты выяснят, что это за вещество.Трупы направлены в морг для проведения судебно-медицинского исследования.